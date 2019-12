Siêu xe Mercedes-AMG One đối mặt với vấn đề khí thải

Giám đốc Quản lý Sản phẩm của Mercedes-AMG Michael Knoller trước đó đã phát biểu với Road & Track rằng, họ đã thông báo tới các khách hàng về kế hoạch hoãn đợt vận chuyển mẫu siêu xe Mercedes-AMG One tới năm 2021. Một trong những trở ngại ấy nằm ở vấn đề luật kiểm soát khí thải khi đội ngũ AMG phải tinh chỉnh một mẫu siêu xe hoạt động ổn định tại vòng tua 1,200 vòng/phút để đáp ứng những yêu cầu luật pháp. “Bạn có thể mở hết van tiết lưu nhưng chẳng ai quan tâm trong giải đua F1 bởi chiếc xe thường chạy ở 5,000 vòng/phút,” phát biểu năm ngoài của Chủ tịch AMG Tobias Moers. “Tuy nhiên, chiếc xe cần sự ổn định và đáp ứng những yêu cầu của khí thải với Mercedes-AMG One ở vòng tua 1,200 vòng/phút.” Knoller cũng đã thừa nhận khó khăn trong việc tuân thủ các luật pháp về tiếng ồn. Mercedes-AMG One sẽ ra mắt với hệ dẫn động chia sẻ cùng chiếc F1 2017, sử dụng động cơ V6 1.6 lít công nghệ hybrid. Sự thay đổi đến từ việc khối máy sẽ chỉ giới hạn vòng tua tại 11,000 thay vì 14,000 vòng/phút như trên mẫu F1, với tổng công suất dự kiến hơn 1,000 mã lực.Hãng xe sang Mercedes cũng hứa hẹn một chiếc siêu xe với khả năng tăng tốc từ 0 lên 200 km/h chỉ trong dưới 6 giây và tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Video: Siêu xe Mercedes-AMG One

