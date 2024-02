Siêu xe McLaren 720S màu xám độc nhất Việt Nam “thay áo” mới

McLaren 720S hàng hiếm trong bài viết này là chiếc duy nhất sở hữu ngoại thất màu Ceramic Grey của bộ phận MSO. Xe cũng được đưa về nước cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, mới đây, chủ nhân của nó đã “độ” lại bộ cánh màu cam đen đi cùng chi tiết hình tổ ong được dán chính giữa nắp capo khá lạ mắt. Bộ cánh của chiếc McLaren 720S độc nhất Việt Nam này do đội ngũ GTA lên ý tưởng và thực hiện. Xe có nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon nhằm tăng tính khí động học, giảm lực cản cho xe khi di chuyển như: khe thoát gió, cản trước, cản sau, nắp capo… Chiếc xe còn được trang bị bộ mâm đa chấu màu đen đi cùng cùm phanh màu cam nổi bật. Chưa hết, 720S còn có cánh gió chủ động mới cùng bộ khuếch tán gió ở phía sau, tất cả những chi tiết kể trên đều được làm bằng sợi carbon đúc mới. Hệ thống ống xả của xe cũng đã được độ lại để cho ra âm thanh đanh thép hơn, dữ dằn hơn. Về nội thất, hầu hết các chi tiết trên chiếc McLaren 720S này đều được bọc da alcantra đen phối vs cam tone sur tone với màu ngoại thất. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít, cho ra công suất tối đa 710 mã lực cùng 770 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp với hộp số bán tự động ly hợp kép 7 cấp. Xe có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ tốn 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa ở mức 340 km/h. Khi mới về Việt Nam, mức giá xe McLaren 720S không dưới 202 tỷ đồng. Video: Mclaren 765LT vs Mclaren 720s đầu tiên về Việt Nam.

