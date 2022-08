McLaren 720S Spider và GT chính hãng đầu tiên “nhập cảnh” Việt Nam?

Theo như trang này chia sẻ, cặp đôi gồm McLaren 720S và McLaren GT. Tại Việt Nam, ước tính số lượng McLaren 720S có khoảng trên 10 chiếc, còn McLaren GT mới có 1 chiếc duy nhất lăn bánh. Tuy nhiên, số xe trên đều được về nước theo diện nhập khẩu tư nhân. Sự xuất hiện của 2 chiếc siêu xe McLaren chính hãng đầu tiên mới đây, và trước đó là mẫu Artura được cho là một phần trong kế hoạch ra mắt đại lý siêu xe McLaren tại Việt Nam sắp tới. Hồi tháng 3/2022, thông tin hãng xe McLaren sắp khai trương đại lý chính hãng tại Việt Nam vào Quý II năm 2022 đã xuất hiện. Tuy nhiên, dù đã bước sang giữa Quý III nhưng McLaren vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt đại lý. Với sự xuất hiện mới đây của bộ đôi siêu xe McLaren thì rất có thể ngày này không còn xa. Hình ảnh bộ đôi McLaren 720S Spider và GT chia sẻ được che đậy khá kĩ càng nhưng để ý kĩ có thể thấy, siêu phẩm nằm trong thùng container chính là McLaren 720S. Chi tiết để nhận diện chính là 2 ống xả tròn nằm giữa đuôi xe và xe thuộc phiên bản Spider. So với biến thể 720S Coupe, sự khác biệt lớn nhất trong thiết kế của 720S Spider chính là phần mui cứng có thể thu vào, các cửa sổ sau chỉnh điện và các cột trụ mới. Ngoài ra, McLaren 720S Spider có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h). Sức mạnh của McLaren 720S Spider đến từ khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, tương tự như phiên bản Coupe, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Đáng tiếc, trang này chưa hé lộ hình ảnh của McLaren GT chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. GT là siêu xe kết hợp giữa khả năng hiệu suất ấn tượng với một thân hình tuyệt đẹp, đúng chất McLaren - đó là những siêu xe được thiết kế với lợi thế về trọng lượng so với các đối thủ. Xe chỉ nặng 1.530 kg, nhẹ hơn 130 kg so với các đối thủ cạnh tranh. GT cung cấp sự thoải mái và không gian đáng mong đợi của một chiếc Grand Tourer nhưng lại có sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ chưa từng thấy trong phân khúc này. Được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm bằng sợi carbon nguyên khối MonoCell II-T, với cấu trúc phía sau bằng sợi carbon, McLaren GT sở hữu khoang hành lý sau cabin có dung tích lên tới 419 lít. Nắp kính nằm trên khoang này có khả năng "hít" không gây tiếng động và tùy chọn đóng mở bằng điện như cốp của những chiếc xe sang. Ngoài ra, đúng nghĩa là một chiếc Grand Tourer, McLaren GT mới còn có thêm khoang hành lý nữa nằm ở phía dưới nắp ca-pô trước rộng 150 lít, như vậy, chiếc xe có khoang chứa lên tới 570 lít. Cung cấp sức mạnh cho GT là khối động cơ tăng áp kép V8 mới, sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630Nm, đi kèm hộp số SSG 7 cấp. Khi bộ kiểm soát động cơ Launch Control được kích hoạt, GT có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,1 giây, từ 0 - 200 km/h trong 9 giây, tốc độ tối đa lên tới 326 km/h. Siêu xe sang trọng có tỷ lệ cộng suất/trọng lượng là 399 mã lực/tấn. Video: Chi tiết siêu xe Mclaren GT bản độ NOVITEC.

Theo như trang này chia sẻ, cặp đôi gồm McLaren 720S và McLaren GT. Tại Việt Nam, ước tính số lượng McLaren 720S có khoảng trên 10 chiếc, còn McLaren GT mới có 1 chiếc duy nhất lăn bánh. Tuy nhiên, số xe trên đều được về nước theo diện nhập khẩu tư nhân. Sự xuất hiện của 2 chiếc siêu xe McLaren chính hãng đầu tiên mới đây, và trước đó là mẫu Artura được cho là một phần trong kế hoạch ra mắt đại lý siêu xe McLaren tại Việt Nam sắp tới. Hồi tháng 3/2022, thông tin hãng xe McLaren sắp khai trương đại lý chính hãng tại Việt Nam vào Quý II năm 2022 đã xuất hiện. Tuy nhiên, dù đã bước sang giữa Quý III nhưng McLaren vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt đại lý. Với sự xuất hiện mới đây của bộ đôi siêu xe McLaren thì rất có thể ngày này không còn xa. Hình ảnh bộ đôi McLaren 720S Spider và GT chia sẻ được che đậy khá kĩ càng nhưng để ý kĩ có thể thấy, siêu phẩm nằm trong thùng container chính là McLaren 720S. Chi tiết để nhận diện chính là 2 ống xả tròn nằm giữa đuôi xe và xe thuộc phiên bản Spider. So với biến thể 720S Coupe, sự khác biệt lớn nhất trong thiết kế của 720S Spider chính là phần mui cứng có thể thu vào, các cửa sổ sau chỉnh điện và các cột trụ mới. Ngoài ra, McLaren 720S Spider có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h). Sức mạnh của McLaren 720S Spider đến từ khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, tương tự như phiên bản Coupe, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Đáng tiếc, trang này chưa hé lộ hình ảnh của McLaren GT chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. GT là siêu xe kết hợp giữa khả năng hiệu suất ấn tượng với một thân hình tuyệt đẹp, đúng chất McLaren - đó là những siêu xe được thiết kế với lợi thế về trọng lượng so với các đối thủ. Xe chỉ nặng 1.530 kg, nhẹ hơn 130 kg so với các đối thủ cạnh tranh. GT cung cấp sự thoải mái và không gian đáng mong đợi của một chiếc Grand Tourer nhưng lại có sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ chưa từng thấy trong phân khúc này. Được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm bằng sợi carbon nguyên khối MonoCell II-T, với cấu trúc phía sau bằng sợi carbon, McLaren GT sở hữu khoang hành lý sau cabin có dung tích lên tới 419 lít. Nắp kính nằm trên khoang này có khả năng "hít" không gây tiếng động và tùy chọn đóng mở bằng điện như cốp của những chiếc xe sang. Ngoài ra, đúng nghĩa là một chiếc Grand Tourer, McLaren GT mới còn có thêm khoang hành lý nữa nằm ở phía dưới nắp ca-pô trước rộng 150 lít, như vậy, chiếc xe có khoang chứa lên tới 570 lít. Cung cấp sức mạnh cho GT là khối động cơ tăng áp kép V8 mới, sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630Nm, đi kèm hộp số SSG 7 cấp. Khi bộ kiểm soát động cơ Launch Control được kích hoạt, GT có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,1 giây, từ 0 - 200 km/h trong 9 giây, tốc độ tối đa lên tới 326 km/h. Siêu xe sang trọng có tỷ lệ cộng suất/trọng lượng là 399 mã lực/tấn. Video: Chi tiết siêu xe Mclaren GT bản độ NOVITEC.