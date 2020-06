Siêu xe McLaren 720S đầu tiên ra đời bằng công nghệ in 3D

Cách đây không lâu, Prior Design trang bị cho McLaren 720S bộ kit thân rộng, rồi đến Novitec nâng công suất của siêu xe lên 800 mã lực, và gần nhất là hãng độ 1016 Industries có trụ sở tại Miami (Mỹ) tuyên bố tạo ra siêu xe McLaren 720S đầu tiên có thành phần in 3D. 1016 Industries cho biết tác phẩm hoàn chỉnh sẽ được trình diễn cuối tháng này. Hiện hãng mới chỉ hé lộ một số hình ảnh ban đầu của siêu xe McLaren 720S 2020 độ. Các thành phần in 3D được tạo ra bằng Computational Fluid Dynamics, quy trình sản xuất đặc biệt giúp tiết kiệm thời gian. Siêu xe McLaren 720S 2020 có kiểu dáng phức tạp và đặc biệt gây khó khăn cho sản xuất các thành phần. 1016 Industries nói quá trình thiết kế mất hơn 4 tháng, chỉ riêng in các phần của bộ kit đã mất 120 tiếng. Những hình ảnh lộ diện cho thấy các phần in 3D giúp nâng cao đáng kể khí động học cho siêu xe McLaren 720S 2020, thậm chí lực ép xuống mặt đường còn sánh ngang với McLaren 765LT. Hãng độ Mỹ không đề cập tới tối ưu động cơ tăng áp kép V8 4.0L nhưng cho biết đã thực hiện một vài nâng cấp nhỏ. 1016 Industries chưa công bố giá xe McLaren 720S 2020 độ. Video: Xem siêu xe McLaren 720S phô diễn sức mạnh.

Cách đây không lâu, Prior Design trang bị cho McLaren 720S bộ kit thân rộng, rồi đến Novitec nâng công suất của siêu xe lên 800 mã lực, và gần nhất là hãng độ 1016 Industries có trụ sở tại Miami (Mỹ) tuyên bố tạo ra siêu xe McLaren 720S đầu tiên có thành phần in 3D. 1016 Industries cho biết tác phẩm hoàn chỉnh sẽ được trình diễn cuối tháng này. Hiện hãng mới chỉ hé lộ một số hình ảnh ban đầu của siêu xe McLaren 720S 2020 độ. Các thành phần in 3D được tạo ra bằng Computational Fluid Dynamics, quy trình sản xuất đặc biệt giúp tiết kiệm thời gian. Siêu xe McLaren 720S 2020 có kiểu dáng phức tạp và đặc biệt gây khó khăn cho sản xuất các thành phần. 1016 Industries nói quá trình thiết kế mất hơn 4 tháng, chỉ riêng in các phần của bộ kit đã mất 120 tiếng. Những hình ảnh lộ diện cho thấy các phần in 3D giúp nâng cao đáng kể khí động học cho siêu xe McLaren 720S 2020, thậm chí lực ép xuống mặt đường còn sánh ngang với McLaren 765LT. Hãng độ Mỹ không đề cập tới tối ưu động cơ tăng áp kép V8 4.0L nhưng cho biết đã thực hiện một vài nâng cấp nhỏ. 1016 Industries chưa công bố giá xe McLaren 720S 2020 độ. Video: Xem siêu xe McLaren 720S phô diễn sức mạnh.