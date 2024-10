Cận cảnh Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam, cao nhất 979 triệu đồng

Nhằm khẳng định vị thế một mẫu xe SUV hàng đầu, cũng như đem đến cho khách hàng một sản phẩm toàn cầu với những nâng cấp cải tiến đáng giá, Hyundai Tucson 2025 thế hệ mới đã chính thức được giới thiệu đến các khách hàng tại thị trường Việt Nam. Hyundai Tucson thế hệ mới vẫn mang trên mình triết lý thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao gợi cảm) đã có từ phiên bản All New trước đó, nhưng được cải tiến để tăng thêm nét mạnh mẽ và khoẻ khoắn. Điểm nhấn đặc trưng của Tucson mới là lưới tản nhiệt hầm hố hơn với các mắt lưới thưa hơn. Đèn LED ban ngày thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt Parametric Jewel Hidden Lights cũng được tinh giản số lượng đèn xuống còn 4 mắt mỗi bên, đem lại sự khoẻ khoẳn gọn gàng. Đèn chiếu sáng trên xe cũng được nâng cấp lên loại Projector LED, đem đến khả năng chiếu sáng tốt hơn với ánh sáng chụm và đi xa hơn. Tổng thể xe vẫn giữ lại những bề mặt được thiết kế theo kiểu hình khối cùng đường gân cơ bắp góc cạnh. Phần mui xe dài và đường mái phẳng kết hợp cùng với chiều dài cơ sở dài và phần nhô ra ngắn tạo nên cảm giác năng động, sẵn sàng bùng nổ năng lượng của chiếc xe. Thân xe được tạo hình sắc sảo với sự kết hợp của các đường cắt thẳng góc cạnh... Phần đèn hậu của mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 được giữ nguyên thiết kế so với bản tiền nhiệm. Ngoài ra, để tiếp tục làm nổi bật tính công nghệ cao của mình, Tucson mới còn được trang bị cửa kính phía sau mang tính biểu tượng của Hyundai cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau giúp tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho xe. New Tucson sở hữu một kích thước to lớn với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 (mm) cùng chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755mm. Xe được trang bị lazang có các kích thước từ 17 cho đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 181mm. Vẫn dựa trên nguyên tắc cơ bản thân thiện với người sử dụng như Hyundai đã từng làm trước đây, Hyundai Tucson mới sở hữu không gian nội thất tối đa hóa sự thoải mái và thư giãn cho người dùng nhằm tránh sự căng thẳng mệt mỏi khi di chuyển trên đường. Điểm nhấn của không gian nội thất của New Tucson là cụm 2 màn hình thông tin và màn hình giải trí có kích thước 12.3 inch mỗi màn được nối liền mạch với độ nghiêng vừa phải khá tương đồng với Santa Fe mới. Màn hình này hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth. Xe được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, có thể điều chỉnh 64 màu... Tucson mới tiếp tục được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều, giảm bớt hiện tượng làm lạnh cục bộ gây khó chịu với hành khách. Vô lăng của xe được thiết kế lại dạng 3 chấu thể thao, với logo thể hiện chữ H theo dạng mã morse. Cần số của xe là loại cần vặn tích hợp sau vô lăng giúp giải phóng không gian giữa ghế lái và ghế phụ. Xe sở hữu cốp điện thông minh tùy chỉnh 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động từ xa với chỉ một nút bấm trên chìa khóa. Các trang bị hiện đại như: hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, giữ phanh thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360… Như mọi mẫu xe khác của Hyundai tại thị trường Việt Nam, Tucson vẫn được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với các tính năng được tùy chỉnh. Điểm lợi thế của bản đồ offline tích hợp sẵn là khả năng hoạt động độc lập với dữ liệu được nạp sẵn cùng kết nối vệ tinh GPS trực tiếp, không phải phụ thuộc vào hệ thống Internet như các bản đồ online khác. Tucson tiếp tục được trang bị 3 phiên bản động cơ thế hệ Smartstream. Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP) cho công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất, giảm 12% lượng khí thải. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Các phiên bản New Tucson được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco, Normal, Sport và chế độ My Drive tuỳ chỉnh chế độ vô lăng và chế độ lái tùy thuộc vào sở thích khách hàng. Riêng phiên bản Turbo với hệ dẫn động HTRAC được trang bị khoá visai trung tâm giúp tăng cường khả năng bám đường vượt địa hình. Về an toàn, New Tucson tiếp tục được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với nhiều tính năng tiên tiến như hệ thống cảnh báo va chạm trước, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, và nhiều tính năng hỗ trợ lái xe khác, giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist).Giá xe Hyundai New Tucson 2025 tại Việt Nam (đã bao gồm VAT) như sau; New Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn có giá 769 triệu đồng, New Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt là 859 triệu đồng, New Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt có giá 989 triệu đồng, và phiên bản New Tucson 1.6 Turbo được niêm yết ở mức 979 triệu đồng. Xe có 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Xanh, Vàng cát và Ghi vàng. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson 2025 thế hệ mới.

