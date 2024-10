Toyota Camry 2025 ra mắt 10/10 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Toyota sẽ chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Camry ở thị trường Thái Lan vào ngày 10/10/2024 tới đây. Thái Lan là thị trường Đông Nam Á thứ hai đón nhận mẫu sedan hạng D Toyota Camry 2025 mới, sau Singapore. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 dành cho thị trường Thái Lan sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất giống xe bán ở Singapore, Đài Loan và Úc. Đồng thời, mẫu sedan hạng D này còn có ngoại hình khác với xe dành cho thị trường Mỹ hay Trung Quốc. Cụ thể, Toyota Camry 2025 thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt hẹp nằm giữa hai cụm đèn pha và tích hợp hộp chứa cảm biến. Bên trong đèn pha là 2 bóng LED nằm dọc trong khi dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hình chữ "C". Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió hình thang cỡ lớn và đèn sương mù nhỏ. Ở hai góc đầu xe còn có khe gió nằm dọc. Ở bên sườn, xe sở hữu những đường dập gân nổi bật và vành hợp kim đa chấu mới. Đèn hậu của xe được thiết kế hình chữ "C" giống đèn LED định vị ban ngày. Bên cạnh đó là cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ và tem chữ nổi "Camry". Toyota Camry 2025 có chiều dài 4.920 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở là 2.825 mm. So với Camry thế hệ trước, mẫu xe mới dài hơn 35 mm nhưng vẫn giữ nguyên các kích thước khác như trước. Không gian cốp xe tăng thêm 7 lít lên 500 lít. Về nội thất, khoang cabin của Toyota Camry 2025 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Xe có các trang bị tiêu chuẩn như: đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập,... Ngoài ra, mẫu sedan hạng D này được bổ sung trang bị tiện nghi phong phú hơn trước như vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh JBL,... Các tính năng nổi bật khác bao gồm; điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Toyota", màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 2025 ở thị trường Thái Lan dự kiến là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 136 mã lực và 208 Nm. Hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cũng được trang bị cho xe. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Cụ thể hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động khi lùi, kiểm soát đèn pha tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, có thể tự động giảm tốc khi ôm cua. Camry 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Dự kiến, trong tháng 10 này, đại lý sẽ bắt đầu nhận cọc cho xe. Theo thông tin từ đại lý, Toyota Camry 2025 về Việt Nam sẽ nhập khẩu Thái Lan và bị cắt phiên bản máy xăng 2.5Q và tăng số lượng phiên bản hybrid từ 1 lên 2. Mức giá xe Toyota Camry 2025 hiện chưa công bố. Video: Toyota Camry 2025 mới sắp về Việt Nam nâng cấp những gì?

Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Toyota sẽ chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Camry ở thị trường Thái Lan vào ngày 10/10/2024 tới đây. Thái Lan là thị trường Đông Nam Á thứ hai đón nhận mẫu sedan hạng D Toyota Camry 2025 mới, sau Singapore. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 dành cho thị trường Thái Lan sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất giống xe bán ở Singapore, Đài Loan và Úc. Đồng thời, mẫu sedan hạng D này còn có ngoại hình khác với xe dành cho thị trường Mỹ hay Trung Quốc. Cụ thể, Toyota Camry 2025 thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt hẹp nằm giữa hai cụm đèn pha và tích hợp hộp chứa cảm biến. Bên trong đèn pha là 2 bóng LED nằm dọc trong khi dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hình chữ "C". Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió hình thang cỡ lớn và đèn sương mù nhỏ. Ở hai góc đầu xe còn có khe gió nằm dọc. Ở bên sườn, xe sở hữu những đường dập gân nổi bật và vành hợp kim đa chấu mới. Đèn hậu của xe được thiết kế hình chữ "C" giống đèn LED định vị ban ngày. Bên cạnh đó là cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ và tem chữ nổi "Camry". Toyota Camry 2025 có chiều dài 4.920 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở là 2.825 mm. So với Camry thế hệ trước, mẫu xe mới dài hơn 35 mm nhưng vẫn giữ nguyên các kích thước khác như trước. Không gian cốp xe tăng thêm 7 lít lên 500 lít. Về nội thất, khoang cabin của Toyota Camry 2025 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Xe có các trang bị tiêu chuẩn như: đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập,... Ngoài ra, mẫu sedan hạng D này được bổ sung trang bị tiện nghi phong phú hơn trước như vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh JBL,... Các tính năng nổi bật khác bao gồm; điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Toyota", màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 2025 ở thị trường Thái Lan dự kiến là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 136 mã lực và 208 Nm. Hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cũng được trang bị cho xe. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Cụ thể hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động khi lùi, kiểm soát đèn pha tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, có thể tự động giảm tốc khi ôm cua. Camry 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Dự kiến, trong tháng 10 này, đại lý sẽ bắt đầu nhận cọc cho xe. Theo thông tin từ đại lý, Toyota Camry 2025 về Việt Nam sẽ nhập khẩu Thái Lan và bị cắt phiên bản máy xăng 2.5Q và tăng số lượng phiên bản hybrid từ 1 lên 2. Mức giá xe Toyota Camry 2025 hiện chưa công bố. Video: Toyota Camry 2025 mới sắp về Việt Nam nâng cấp những gì?