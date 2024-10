Hyundai Tucson bán chạy hơn 4 thương hiệu ôtô đình đám tại Mỹ

Mới đây, hãng Hyundai đã công bố doanh số của mình trong quý III năm 2024 ở thị trường Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là doanh số của mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Tucson thế hệ mới. Cụ thể, trong quý III năm nay, người tiêu dùng Mỹ đã mua tổng cộng 53.801 chiếc Tucson, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn tượng hơn, Hyundai Tucson bán chạy hơn 4 hãng ôtô cộng lại, bao gồm Fiat, Alfa Romeo, Dodge và Chrysler. Doanh số cộng dồn của 4 thương hiệu ôtô cùng thuộc tập đoàn Stellantis này trong quý III năm 2024 chỉ đạt 51.406 xe. Trong số 4 thương hiệu kể trên, Fiat gây thất vọng nhất khi chỉ bán được trung bình 100 xe/tháng ở thị trường Mỹ. Trong quý III năm nay, thương hiệu Ý chỉ đạt doanh số 316 xe. Con số tương ứng của Alfa Romeo "khá khẩm" hơn với mức 2.049 xe. Trong khi đó, thương hiệu Chrysler bán được 22.482 chiếc xe trong 3 tháng vừa qua, giảm đến 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy là thương hiệu xe khá lớn và lâu đời tại thị trường Mỹ nhưng Chrysler lại sở hữu doanh số còn không bằng 1 mẫu xe của Hyundai. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Chrysler chỉ sản xuất và bán ra đúng 2 mẫu xe trong quý III, bao gồm 300 và Pacifica. Hiện 300 cũng đã bị ngừng bán và Chrysler chuẩn bị chào đón sự trở lại của mẫu xe Voyager. Cuối cùng là thương hiệu Dodge với doanh số cộng dồn 26.559 xe trong quý III năm nay, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng ế ẩm của Chrysler là do việc ngừng bán 2 dòng xe nổi tiếng Dodge Charger và Challenger. Điều này cũng cho thấy kế hoạch kinh doanh khó hiểu của tập đoàn mẹ Stellantis khi không có mẫu xe thay thế ngay lập tức cho cặp đôi Dodge Charger và Challenger. Hậu quả là trong danh mục sản phẩm của hãng Dodge đã xuất hiện một khoảng trống lớn và doanh số lập tức lao dốc. 4 thương hiệu của tập đoàn Stellantis có lẽ sẽ phải ước ao khi nhìn sang doanh số của Hyundai. Trong quý III năm nay, Hyundai đã bán được 210.971 chiếc xe cho khách hàng Mỹ, tăng trưởng 5%. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hyundai đạt doanh số 610.494 xe, tăng 2%. Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại thị trường Mỹ trong quý III năm 2024 chính là Tucson. Đứng thứ 2 là Elantra với doanh số 39.329 xe, tăng trưởng 21%. Tiếp theo đó là Palisade với 28.045 xe, tăng trưởng 44%. Trong khi đó, doanh số của Hyundai SantaFe lại giảm 23% xuống còn 27.059 xe, dù phiên bản hybrid đạt kết quả bán hàng kỷ lục. Riêng mẫu ôtô điện Hyundai Ioniq 5 sở hữu doanh số 11.590 xe trong quý III năm nay, giảm nhẹ 1%. Trong khi đó, mẫu ô tô điện Hyundai Ioniq 6 giảm doanh số đến 57% xuống còn 2.185 xe. Hyundai Tucson tại thị trường Mỹ thuộc phiên bản nâng cấp mới nhất. Phiên bản mới này dự kiến cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10/2024. Trước đó, Hyundai Tucson 2025 đã bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Video: Hyundai Tucson thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam có gì hay?

