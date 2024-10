Haval H6 chỉ 820 triệu tại VIệt Nam, rẻ ngang Toyota Corolla Cross

Trong những tháng gần đây, Haval H6 tại Việt Nam đang được hãng xe Trung Quốc áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, nhờ đó giá bán phổ biến ở mức 840 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 986 triệu đồng. Tuy nhiên trước làn sóng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước, các đại lý Haval tiếp tục giảm thêm 20 triệu đồng trong tháng 10/2024 này, đẩy giá bán Haval H6 giảm còn 820 triệu đồng. Ngoài giảm trực tiếp giá bán, các đại lý còn tặng nhiều phụ kiện có giá trị như dán phim cách nhiệt, thảm sàn, phủ gầm… Theo các tư vấn bán hàng, đây là chương trình kích cầu nhằm chuẩn bị cho màn ra mắt Haval Jolion và GWM Tank300 dự kiến vào cuối năm nay. Với giá bán thực tế chỉ còn 820 triệu đồng, Haval H6 rẻ ngang Toyota Corolla Cross 1.8V, trong khi thấp hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là Honda CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ đồng). Haval H6 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2023 với giá bán từ 1,096 tỷ đồng. Tuy nhiên hãng xe Trung Quốc đã giảm giá còn 986 triệu đồng ngay đầu năm 2024 nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5, Ford Territory… Kích thước tổng thể của Haval H6 tương đồng với nhiều đối thủ với thông số DxRxC lần lượt là 4.683 x 1.886 x 1.730 (mm), cùng với chiều dài cơ sở 2.738 mm. Ngoại hình Haval H6 Hybrid hiện đại với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ bầu trời sao rơi, đèn pha LED projector tự động điều chỉnh độ cao, la-zăng hợp kim 19 inch kết hợp với đèn hậu LED hiệu ứng 3D hình cầu mây nằm ngang. Nội thất Haval H6 theo phong cách tối giản kết hợp các tiện nghi như màn hình HUD, màn hình thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch. Hệ thống giải trí tích hợp kết nối Apple CarPlay/ Android Auto/ Bluetooth/ Radio. Điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp khử mùi và tạo ion âm. Haval H6 trang bị ghế ngồi bọc da với hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp làm mát, trong khi hàng ghế sau có thiết kế gập gọn 60:40. Ngoài ra, Haval H6 còn trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB cả hai hàng ghế, cốp điện có 4 chế độ đóng/ mở an toàn… Haval H6 nổi bật ở khả năng vận hành khi trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo kết hợp motor điện sinh ra tổng công suất cực đại 243 PS (tương đương 240 mã lực) và mô men xoắn cực đại 530 Nm. Đi kèm với hộp số Hybrid chuyên dụng DHT. Haval H6 còn được chứng nhận an toàn 5 sao NCAP với 20 tính năng an toàn ADAS như Kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ lái xe khi tắc đường, Cảnh báo phương phương tiện cắt ngang trước/sau, Hỗ trợ giữ làn đường, Phanh tự động khẩn cấp, Phát hiện điểm mù, Hỗ trợ giữ làn đường… Video: Đánh giá mẫu xe SUV Haval H6 hybrid tại Việt Nam.

