Siêu xe Lamborghini Huracan STO mới bán ra từ 328.000 USD

Lamborghini Huracan STO 2021 mới được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ đàn anh - chiếc xe đua Huracan Super Trofeo EVO và xe đua Huracan GT3. Siêu xe vẫn trang bị động cơ hút khí tự nhiên cấu hình máy V10 5.2L cho công suất 631 mã lực và momen xoắn cực đại 565Nm ở 6.500 vòng/phút. Khác biệt duy nhất ở chỗ, biến thể siêu xe Lamborghini Huracan STO sẽ chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Huracan STO có thể tăng tốc 0-100km/h mất 3 giây, 0-200km/h mất 9 giây và vận tốc cực đại 310km/h. Những thông số này không khiến chiếc Huracan STO mạnh mẽ hơn bản EVO (600Nm) là bao tuy nhiên, thiết kế xe đã được tinh chỉnh lại khá nhiều giúp khả năng khí động học trên xe tối ưu hơn mang lại những cảm xúc khác biệt trên một chiếc xe đua đến cho người lái.

Theo nhà sản xuất công bố, Lamborghini Huracan STO thế hệ mới có tỷ lệ trọng lượng trên công suất 2,09kg/mã lực tương tự trên EVO. Các cải thiện khí động học triệt để được áp dụng cho Lamborghini Huracan STO, được lấy cảm hứng từ các xe đua của phân nhánh Squadra Corse. Việc momen xoắn thấp hơn nhưng có cùng mức phân bổ trọng lượng/công suất với EVO đã cho thấy biến thể STO sở hữu trọng lượng được giảm đáng kể - nhẹ hơn cả 43kg so với biến thể Performante vốn đã từng được xem là biến thể nhẹ nhất của dòng xe này. Thực tế, chiếc siêu xe chỉ nặng vỏn vẹn 1.339 kg.

“Huracan STO mang đến tất cả sự phấn khích của một siêu xe thể thao cân bằng đẹp mắt, nhẹ và khí động học vượt trội, mô phỏng cảm giác lái và sự phấn khích của Super Trofeo, đồng thời được thiết lập hoàn hảo cho những đường đua khắt khe nhất thế giới nhưng được lại được sinh ra cho đường trường”- CTO Lamborghini, Maurizio Reggiani cho biết. Huracan STO sử dụng sợi carbon tới hơn 75% trên toàn bộ các tấm vỏ thân xe. Lấy ví dụ như phần đầu xe, tất cả (mui xe, chắn bùn và cản trước) đều được gộp lại thành một để giảm bớt các chi tiết cố định - thiết kế này lấy cảm hứng từ siêu xe hàng hiếm Lamborghini Sesto Elemento. Ngoài ra còn có một bộ chia gió phía trước được làm mới hướng luồng không khí xuống gầm xe cùng bộ khuếch tán hầm hố phía sau.

Chắn bùn sau từ Super Trofeo EVO, về cơ bản đóng vai trò như một khe hút gió cho động cơ, cho phép giảm 30% tổn thất áp suất tĩnh. Trong khi đó, nắp khoang chứa động cơ đặt sau tích hợp khe gió và bộ làm lệch hướng không khí chuyên dụng vừa làm mát động cơ vừa tối ưu khí động học cho xe. Sau cùng là thiết kế vây cá mập, cánh gió sau có thể điều chỉnh, ống dẫn làm mát phanh trước mới và phanh Brembo CCM-R. Huracan STO được đánh giá là sở hữu lực ép (downforce) lớn nhất trong tất cả các phiên bản cùng với khả năng cân bằng khí động học tốt nhất của một chiếc xe dẫn động cầu sau - theo lời của Lamborghini. So với Huracan Performante, biến thể mới này có hiệu suất khí động học tốt hơn 37% và lực ép cao hơn 53%.

Lamborghini cũng bổ sung ba chế độ lái mới cho hệ thống quản lý vận hành ANIMA gồm: STO, Trofeo và Pioggia. Chế độ STO dành cho lái xe trên đường, trong khi Trofeo tập trung cung cấp tất cả hiệu suất cần thiết như việc chạy lap ở Nurburgring (kiểu vậy). Cuối cùng Pioggia có nghĩa là “mưa”, vì vậy ở chế độ này, siêu xe sẽ tối ưu hóa hệ thống kiểm soát lực kéo, mô-men xoắn và phanh ABS để chống lại sự trơn trượt của bề mặt đường. Để có thể nhẹ nhất có thể, nội thất của Huracan STO sử dụng rộng rãi chất liệu carbon trong toàn bộ cabin, bao gồm ghế thể thao (sợi carbon hoàn toàn), bọc da lộn Alcantara với Carbon của Lamborghini, thảm sàn và táp pi cửa bằng sợi carbon (có chốt cửa), cộng với dây đai an toàn bốn điểm.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số cũng có đồ họa mới đồng thời kết nối với các hệ thống đo lường từ xa cho phép người lái theo dõi và ghi lại các thông số và hiệu suất của xe khi tham gia đường đua. Thông qua chương trình Lamborghini Ad Personam, chủ sở hữu Huracan STO trong tương lai sẽ có thể cá nhân hóa chiếc xe của họ bằng cách tùy chọn các màu sơn và phong cách trang trí nhiều vô hạn, cũng như tùy chọn ốp trang trí bằng nhựa theo phong cách đường đua như màu Blu Laufey và Arancio California. Thông qua bộ phận Ad Personam, chủ xe Huracan STO có thể cá nhân hoá siêu xe này. Lamborghini sẽ giao những chiếc Huracan STO đầu tiên từ mùa xuân năm sau. Giá xe Lamborrghini Huracan STO có mức bán ra từ 328.000 USD tại Mỹ, 249.400 euro tại châu Âu, 216.700 bảng tại Anh và 37,5 triệu yen tại Nhật Bản. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan STO 2021 mới.

