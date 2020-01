Siêu xe Ford GT40 MKII “nhái” 10 triệu USD được bán đấu giá

Trong khi bộ phim "Ford v Ferrari" đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với đánh giá 92% từ Rotten Tomatoes, những tín đồ điện ảnh giờ đây có thể sở hữu chính chiếc siêu xe Ford GT40 xuất hiện ngay trong bộ phim này. Tất nhiên, việc đem một chiếc Ford GT40, vốn có giá hàng triệu USD tại các phiên đấu giá, vào một bộ phim hành động là một việc vô cùng mạo hiểm và đầy rủi ro. Do đó, nhà sản xuất phim đã quyết định sử dụng mẫu replica do Superformance chế tạo. Chỉ 2 chiếc xe Ford GT40 replica được chế tạo cho bộ phim này, và được chính tài tử Christian Bale cầm lái. Vốn có kinh nghiệm thiết kế và chế tạo những mẫu xe replica, Superformance đã tạo nên 2 chiếc GT40 giống đến từng chi tiết mẫu xe mà tay đua Ken Miles từng cầm lái trong giải đua 24 Hours of Le Mans vào năm 1966. Thay thế khối động cơ nguyên bản là động cơ V8 Roush IR 427 với dung tích lên đến 8.4L, bộ lọc gió của K&N và hệ thống ống xả dạng “ổ rắn”. Xe có công suất lên đến 608 mã lực cùng với hộp số sàn 5 cấp. Xe cũng sử dụng hệ thống treo độc lập được độ lại ở cầu trước và sau, bổ sung thêm các thanh trợ lực. Để tăng độ thuyết phục, nhà sản xuất sử dụng chính bộ mâm Shelby American Halibrand, bên cạnh kẹp phanh hiệu suất cao của Wilwood. Nội thất của xe vẫn mang dáng dấp của những năm 60 của thế kỷ trước, với bảng đồng hồ taplo cổ điển, vô lăng đến từ thương hiệu Motolita cùng bộ ghế thể thao được ốp Alcantara. Chiếc xe này sẽ được mang đấu giá tại sự kiện Mecum vào tháng 1/2020. Đặc biệt hơn, xe sẽ mang chữ ký của con trai tay đua Ken Miles - Peter Miles, cũng như trưởng đội đua 1966 - ông Charlie Agapiou. Chiếc xe này cũng sẽ xuất hiện tại cái buổi công chiếu lớn tại thị trường Mỹ. Trong quá khứ, Ford GT40 là mẫu xe được chế tạo để đối đầu trước sự thống trị của Ferrari tại giải đua 24 Hours of Le Mans. Vào năm 1966, Ford GT40 đã chấm dứt chuỗi bất bại của Ferrari 330 P3. Tính từ năm 1964 đến năm 1969, chỉ có 105 chiếc Ford GT40 được chế tạo. Vào năm 2018, chiếc Ford GT40 từng tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans do 2 tay đua Ronnie Bucknum và Dick Hutcherson cầm lái được bán đấu giá bởi nhà đấu giá danh tiếng RM Sotheby’s. Tại đây, người chiến thắng đã mua chiếc xe với mức giá không tưởng: 9.795.000 USD. Vicdeo: Xem siêu xe Ford GT40 phô diễn sức mạnh.

Trong khi bộ phim "Ford v Ferrari" đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với đánh giá 92% từ Rotten Tomatoes, những tín đồ điện ảnh giờ đây có thể sở hữu chính chiếc siêu xe Ford GT40 xuất hiện ngay trong bộ phim này. Tất nhiên, việc đem một chiếc Ford GT40, vốn có giá hàng triệu USD tại các phiên đấu giá, vào một bộ phim hành động là một việc vô cùng mạo hiểm và đầy rủi ro. Do đó, nhà sản xuất phim đã quyết định sử dụng mẫu replica do Superformance chế tạo. Chỉ 2 chiếc xe Ford GT40 replica được chế tạo cho bộ phim này, và được chính tài tử Christian Bale cầm lái. Vốn có kinh nghiệm thiết kế và chế tạo những mẫu xe replica, Superformance đã tạo nên 2 chiếc GT40 giống đến từng chi tiết mẫu xe mà tay đua Ken Miles từng cầm lái trong giải đua 24 Hours of Le Mans vào năm 1966. Thay thế khối động cơ nguyên bản là động cơ V8 Roush IR 427 với dung tích lên đến 8.4L, bộ lọc gió của K&N và hệ thống ống xả dạng “ổ rắn”. Xe có công suất lên đến 608 mã lực cùng với hộp số sàn 5 cấp. Xe cũng sử dụng hệ thống treo độc lập được độ lại ở cầu trước và sau, bổ sung thêm các thanh trợ lực. Để tăng độ thuyết phục, nhà sản xuất sử dụng chính bộ mâm Shelby American Halibrand, bên cạnh kẹp phanh hiệu suất cao của Wilwood. Nội thất của xe vẫn mang dáng dấp của những năm 60 của thế kỷ trước, với bảng đồng hồ taplo cổ điển, vô lăng đến từ thương hiệu Motolita cùng bộ ghế thể thao được ốp Alcantara. Chiếc xe này sẽ được mang đấu giá tại sự kiện Mecum vào tháng 1/2020. Đặc biệt hơn, xe sẽ mang chữ ký của con trai tay đua Ken Miles - Peter Miles, cũng như trưởng đội đua 1966 - ông Charlie Agapiou. Chiếc xe này cũng sẽ xuất hiện tại cái buổi công chiếu lớn tại thị trường Mỹ. Trong quá khứ, Ford GT40 là mẫu xe được chế tạo để đối đầu trước sự thống trị của Ferrari tại giải đua 24 Hours of Le Mans. Vào năm 1966, Ford GT40 đã chấm dứt chuỗi bất bại của Ferrari 330 P3. Tính từ năm 1964 đến năm 1969, chỉ có 105 chiếc Ford GT40 được chế tạo . Vào năm 2018, chiếc Ford GT40 từng tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans do 2 tay đua Ronnie Bucknum và Dick Hutcherson cầm lái được bán đấu giá bởi nhà đấu giá danh tiếng RM Sotheby’s. Tại đây, người chiến thắng đã mua chiếc xe với mức giá không tưởng: 9.795.000 USD. Vicdeo: Xem siêu xe Ford GT40 phô diễn sức mạnh.