Những siêu xe được "tái sinh" đặc biệt trên thế giới

B Engineering Edonis là siêu xe tái sinh từ cơ sở mẫu Bugatti EB110. Hệ dẫn động 4 bánh trứ danh của Bugatti đã được các kỹ sư của B Engineering điều chỉnh thành hệ dẫn động cầu sau. Động cơ 600 mã lực trên Jaguar XJ220 và Ferrari F40 cũng đã được tinh chỉnh lại, giúp Edonis sở hữu khối động cơ có sức mạnh lên đến 700 mã lực. B Engineering là công ty được thành lập bởi những "người cũ" của Bugatti, do đó Edonis được coi như một mẫu Bugatti "bespoke", độc đáo và hiếm gặp. Bristol Fighter là một trong số các siêu xe được xây dựng trên nền tảng Dodge Viper. Bristol đã tự chế tạo khung gầm cho chiếc xe, động cơ là loại V10, 8.0L, công suất 523 mã lực của Viper. Hãng đã tinh chỉnh lại động cơ gốc để Fighter mạnh hơn vài chục mã lực. Với vẻ ngoài lịch lãm, có phần bí ẩn, hãng đã có ý định phát triển thêm một mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp kép công suất lên tới 1.050 mã lực. Đáng tiếc cho đến nay đây vẫn chỉ là một ý tưởng. Devon GTX cũng là một mẫu xe sử dụng động cơ từ Dodge Viper. Được thành lập vào năm 2006, Devon Motorworks có ý định tái tạo và tăng sức mạnh cho Viper ACR. GTX ra đời và được chạy thử nghiệm tại các đường đua nổi tiếng của Mỹ như Willow Springs và Laguna Seca. Đáng tiếc cuộc suy thoái toàn cầu vào năm 2010 đã cản trở dự án, chỉ có 2 chiếc Devon GTX được chế tạo. Dù sao, đây vẫn là một mẫu xe đẹp mắt dù nó đã được ra đời gần 10 năm. Siêu xe Wiesmann GT MF5 sử dụng chung động cơ với BMW M6, động cơ S85 V10 5.0L, công suất 547 mã lực, mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Tuy nhiên cũng giống nhiều mẫu xe "tái sinh" khác, nhà sản xuất đã có những tinh chỉnh của riêng mình để Wiesmann vận hành bền bỉ hơn, cộng với ngoại hình bắt mắt hơn để có thể hấp dẫn các ông chủ giàu có. Tesla Roadster là siêu xe ôtô điện có bộ khung vỏ nhôm siêu nhẹ của Lotus Elise. Hãng đã bán được tổng cộng khoảng 2.450 chiếc Roadster trong giai đoạn từ 2008-2012, chủ yếu tại châu Âu và châu Á. Tesla Roadster được trang bị động cơ điện có công suất 288 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Khối pin 53 kWh của xe cho phép nó di chuyển khoảng 393 km mỗi lần được sạc đầy. MG SV XPower là đứa "con lai" Anh-Italy-Mỹ khi được tạo nên từ khung gầm sản xuất bởi DeTomaso, hãng xe Italy được mua lại bởi một công ty Mỹ, bộ đèn từ Fiat Punto và thân xe thiết kế bởi Peter Stephens, một trong những nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng nhất của Anh. Phiên bản mạnh mẽ nhất của mẫu xe này được trang bị động cơ V8 công suất 465 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Có tổng cộng 82 chiếc MG SV XPower đã được bán ra. 9ff GTR mang DNA của Porsche 911 Turbo, một trong những chiếc xe thể thao được yêu thích nhất thế giới. Bỏ ra nửa triệu euro, bạn sẽ nhận được "đứa con lai" giữa Porsche 911 Turbo và Bugatti Veyron, một chiếc xe có động cơ đặt giữa, sức mạnh tùy chọn từ 738 đến 1.130 mã lực, tốc độ tối đa lên tới trên 400 km/h. RUF CTR3 tiếp tục là một mẫu xe được thừa hưởng tinh hoa từ Porsche khi được kết hợp những ưu điểm từ Boxster, 911 Turbo và Cayman. Động cơ đặt giữa, công suất 777 mã lực, thiết kế cổ điển với đèn tròn nhưng đậm chất thể thao với trọng tâm thấp và cánh gió lớn. Tốc độ tối đa của mẫu xe này khoảng 378 km/h. Lykan HyperSport, siêu xe từng xuất hiện trong Fast and Furious 7 cũng là người anh em chung mái nhà RUF cùng CTR3. Ares Panther có vẻ ngoài khác biệt một chút so với nguyên mẫu Lamborghini Huracan với đèn pha dạng gập mở, đuôi xe cao và thân xe được sản xuất từ sợi carbon. Siêu xe sử dụng động cơ V10 5.2L 602 mã lực của Huracan nhưng với những tinh chỉnh từ DeTomaso Pantera, sức mạnh động cơ của Ares Panther tăng lên trên 650 mã lực.

