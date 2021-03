Siêu xe Ferrari F430 Scuderia '"hàng hiếm" lên sàn xe cũ Sài Gòn

Về nguồn gốc, siêu phẩm Ferrari F430 Scuderia trong bài viết là chiếc F430 Scuderia thứ hai tại Việt Nam. Trong đó, cả 2 chiếc F430 Scuderia đều có nước sơn ngoại thất màu đỏ truyền thống và điểm khác biệt của cả hai nằm ở phần màu sọc kẻ đôi kéo dài từ nắp ca-pô cho tới phía sau xe. Đối với chiếc siêu xe Ferrari F430 Scuderia đầu tiên tại Việt Nam này, xe có tuỳ chọn sọc đôi màu vàng còn chiếc xe này lại có sọc đôi màu xám, nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Ferrari F430 Scuderia được ra mắt lần đầu tiên hồi năm 2007 tại Frankfurt Motor Show là do chính tay đua huyền thoại Michael Schumacher giới thiệu. Mẫu xe này được phát triển từ nguyên mẫu F430 tiêu chuẩn và là đối thủ trực tiếp với mẫu Lamborghini Gallardo Superleggera. Về kiểu dáng, Ferrari F430 Scuderia không có sự khác biệt nào quá rõ rệt so với nguyên mẫu F430 ngoại trừ đường sọc đôi chạy từ nắp ca-pô tới đuôi xe hay hốc gió phía trước ít bo tròn hơn. Theo nhà sản xuất, Ferrari F430 Scuderia có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với các biến thể khác của dòng F430 nhờ được ứng dụng vật liệu carbon vào một số bộ phận của xe. Ngoài ra, hộp số của Ferrari F430 Scuderia cũng đã được tinh chỉnh lại so với nguyên mẫu F430 nhằm cho ra khả năng chuyển số tức thời linh hoạt hơn hay hệ thống xả, nạp mới giúp gia tăng công suất. Đối với chiếc Ferrari F430 Scuderia trong bài viết, chiếc xe mới đây đã được đưa lên một sàn xe cũ ở TP HCM. Theo quan sát, dù đã có "thâm niên" trên thị trường tới 14 năm nhưng vẻ ngoài lẫn các chi tiết nội thất của chiếc xe vẫn còn rất chỉn chu. Từ nước sơn, mâm lốp, hệ thống đèn chiếu sáng, da bọc ghế, vô-lăng... mọi thứ đều không có nhiều sự xuống cấp theo thời gian. Điều này có được nhờ một phần lớn ý thức giữ gìn chiếc xe của chủ cũ. "Trái tim" của Ferrari F430 Scuderia là khối động cơ V8 4.3l, sản sinh công suất tới 503 mã lực tại 8.500 vòng/phút và 470 Nm mô-men xoắn tại 5.250 vòng/phút. Từ đó, siêu xe nước Ý có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Hiện chưa rõ giá xe Ferrari F430 Scuderia này được bán lại bao nhiêu. Được biết, còn một chiếc thuộc lô xe nhập lậu của Dũng "mặt sắt" cùng dàn xe sang với sự xuất hiện của rất nhiều chiếc Rolls-Royce, Bentley, Maserati... từng bị tịch thu tháng 5/2013 và sau đó đã được thanh lý công khai. Video: Ferrari F430 - siêu xe được giới đại gia săn lùng.

