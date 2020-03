Siêu xe cổ Ferrari F50 phục chế hết hơn 5,76 tỷ đồng

Chính vì thế mà phần nào, người kế nhiệm Ferrari F40, F50 lại có phần ít nổi bật hơn so với người đàn anh của mình. Tuy nhiên, khi được ngắm nhìn mẫu xe với số lượng giới hạn này, có lẽ những người mê xe vẫn phần nào phải trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc siêu xe cổ Ferrari F50. Mẫu siêu xe Ferrari F50 hàng hiếm này được sản xuất nhằm kế tụng những thành công của Ferrari F40, tuy nhiên mẫu xe lại chỉ được sản xuất với số lượng cực kì giới hạn. Chỉ có 349 chiếc từng được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới trong giai đoạn 1995-1997. Một trong 349 chiếc đó, chiếc xe mang số thứ tự 180 đã được phục chế sau khoảng 24 năm được bàn giao tới chủ sở hữu. Trong suốt 24 năm tồn tại, chiếc xe mới chỉ được qua tay 2 đời chủ cũng như vận hành quãng đường tổng cộng khoảng 34500km. Theo Girardo & Co, để hoàn thành việc phục chế chiếc xe vào cuối năm ngoái, chủ sở hữu đã phải bỏ ra một số tiền khoảng 250,000 Đô. Với số tiền này, bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc Ferrari F8 Tributo mới, tuy nhiên thứ mà F8 không có được chính là vẻ đẹp không thể cưỡng lại của Ferrari F50. Ferrari F50 được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 4,7 lít được đặt ở giữa. Với sức mạng này, chiếc xe có khả năng tạo ra hơn 500 mã lực. Trong nội thất, chiếc xe được trang bị vô lăng không nút bấm rất hấp dẫn, nhằm mục đích tập trung vào việc vận hành của cỗ máy tốc độ. Ngoài ra, xe được trang bị hộp số sáu cấp đồng bộ được sử dụng, xe còn chịu sự ảnh hưởng của những mẫu xe F1 qua những chi tiết như hệ thống treo được bắt vít trực tiếp vào hộp số. Chiếc xe không được trang bị những tính năng an toàn như trợ lực lái, phanh ABS nhưng chính vì vậy mà xe có thể đem lại cảm giác lái tuyệt vời, thuần túy của những chiếc siêu xe trong thế kỉ trước. Với đồng hồ kỹ thuật hiển thị cùng đèn xanh cổ điển và ghế màu đỏ đen mới như vừa mới xuất xưởng, và viền bằng sợi carbon trông thật hoàn hảo. Chiếc xe này đã từng được Ferrari sử dụng để trưng bày tại sự kiện Auto e Moto d’Epoca 2013. Với vạch đỏ ở tốc độ 8.600 vòng/phút và đồng hồ tốc độ lên tới 360 km/h, F50 có khả năng tăng tốc nhanh. Vào thời bấy giờ, khả năng tăng tốc từ 0-100km/h của F50 là một con số đáng ghi nhận. Tuy nhiên đối với những chiếc xe thời hiện đại, con số đó không quá ấn tượng nhưng cảm giác được cầm lái một chiếc xe thuần túy như Ferrari F50 triệu đô này vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời cũng như hiếm hoi mà bất cứ tín đồ mê xe nào cũng khao khát có được. Video: Xem sức mạnh siêu xe cổ Ferrari F50 hàng hiếm.

