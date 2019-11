Siêu xe Audi R8 V10 RWD bán ra từ 3,8 tỷ đồng

Tại lần trở lại này, siêu xe Audi R8 V10 RWD sẽ mang thiết kế của bản facelift với nhiều chi tiết được nâng cấp so với thiết kế đầu tiên của thế hệ thứ 2. Ở đầu xe, hai hốc gió bên được chia thành ba khoang theo hình mũi tên hướng vào trong, khá tương đồng với thiết kế hốc gió trên Lamborghini Huracan EVO. Lưới tản nhiệt ở giữa được thiết kế lớn và góc cạnh hơn, bổ sung thêm hai hốc nhỏ phía trên. Ở phía đuôi xe, phần lưới thoát nhiệt được làm lớn hơn trong khi vị trí đặt khuếch tán cũng cao hơn so với trước đây. Ống xả được thiết kế lại theo hình oval thay vì hình thang và to hơn. Hai bên lưới được thêm vào hai miếng che khí động học có thể tùy chọn sơn đen hay sơn đồng màu xe. Trên phiên bản cầu sau này, Audi R8 V10 2019 mới sẽ sở hữu thêm màu sơn tuỳ chọn được Audi gọi là Kemora Grey. Thông thường, Audi sẽ bán ra R8 V10 RWD với những chi tiết như cản trước, ốp hông và khuếch tán được sơn đen bóng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể sở hữu logo Audi được sơn đen. Cao cấp hơn, với gói Carbon Styling Plus và gói Extended Black Styling (dành riêng cho bản Spyder – mui trần). Xe được trang bị cơ bản mâm xe kích thước 19 inch với thiết kế xoáy vô cùng ấn tượng, tùy chọn có thể thêm vào mâm 20 inch. Khoang lái bên trong có thiết kế và cách bố trí giống với phiên bản facelift từng được ra mắt vào năm ngoái. Ghế thể thao nay đã được bọc da lộn Alcantara tiêu chuẩn. Audi đã thêm vào một logo “RWD” trên bảng táp-lô bên phụ nhằm phân biệt mẫu xe này với biến thể hai cầu mạnh mẽ hơn. Phía sau khoang lái là nơi Audi đặt khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít. Khối động cơ này có công suất cực đại 532 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm, đây cũng là biến thể V10 có công suất thấp nhất của Audi và Lamborghini. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số tự động 7 cấp S Tronic, kết hợp cùng khóa vi-sai. Với sức mạnh này, xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 3,7 giây (3,8 giây cho bản Spyder), tốc độ tối đa đạt 320 km/h (318 km/h cho bản Spyder). Với cân nặng chỉ 1.595 kg, phiên bản cầu sau này nhẹ hơn đàn anh hai cầu của nó đến 65 kg trong khi bản Spyder nhẹ hơn 55 kg (1.695 kg). Theo Audi, khách hàng cũng có thể drift theo ý muốn nếu sử dụng chế độ Sport và kết hợp với hệ thống kiểm cân bằng điện tử ESC. Siêu xe Audi R8 V10 RWD sẽ bắt đầu đến tay khách hàng tại Châu Âu vào đầu năm sau. Giá bán Audi R8 mới khởi điểm từ 159.875 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho bản Coupe và 174.310 USD (tương đương khoảng hơn 4,1 tỳ đồng) cho bản Spyder tại thị trường Đức. Video: Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 RWD dẫn động cầu sau.

