Siêu xe Aston Martin V12 Speedster giới hạn 88 chiếc lộ diện

Chiếc Aston Martin V12 Speedster mới xuất hiện trên đường thử nước Anh với màu sơn đen mờ huyền bí. Đây vẫn chỉ là phiên bản nguyên mẫu tiền sản xuất của chiếc siêu xe. Tuy nhiên, ở lần xuất hiện này V12 Speedster đã có một số thay đổi nhỏ so với những hình ảnh công bố đầu tiên. So với mẫu xe trưng bày, nguyên mẫu siêu xe Aston Martin V12 Speedster trông gần như giống hệt nhau. Các chi tiết khác biệt nằm ở phần lưới tản nhiệt thiếu đi các nan ngang. Ở phía sau, cản va bằng sợi carbon lộ rõ với các chi tiết trang trí ống xả lớn hơn và 6 lỗ đục ở hai bên sườn pô. Ở phiên bản chạy thử nghiệm, phần nắp cong sau ghế ngồi (aero cowling) được sơn hoàn toàn trong màu đen mờ thay vì chất liệu carbon/thủy tinh như ở bản trưng bày. Được Aston Martin mô tả là “siêu xe hai chỗ không khoan nhượng”, V12 Speedster được giới hạn ở 88 chiếc trên thế giới. Chiếc roadster “kịch độc” của Aston Martin mất 12 tháng để hoàn thành từ khâu lên ý tưởng đến khi sản xuất nguyên mẫu đầu tiên như các bác đang thấy. Aston Martin V12 Speedster đặc biệt sử dụng kiến trúc khung gầm bằng nhôm độc quyền đồng thời kết hợp nền tảng của 2 anh cả là Aston Martin Vantage và DBS Superleggera. Trọng lượng xe không được tiết lộ nhưng chỉ tính riêng việc thân xe sử dụng hoàn toàn bằng sợi carbon và không có mui xe cũng như kính chắn gió thì V12 Speedster hẳn là rất nhẹ. Khoang lái sử dụng chất liệu carbon và da bọc yên ngựa được hoàn thiện thủ công, chrome, nhôm và cao su in 3D. Đặc biệt, thay vì trang bị hộp đựng găng tay truyền thống, Aston Martin sử dụng túi da có thể tháo rời. Không gian chứa đồ nằm chủ yếu sau ghế không trang bị mui che. Như thể V12 Speedster chưa đủ độc đáo, hãng xe Anh Quốc còn trang bị bộ la zăng khóa trung tâm 21 inch tiêu chuẩn, phanh gốm carbon và hệ thống ống xả đặt riêng. Aston Martin V12 Speedster sử dụng hệ thống giảm chấn thích ứng với ba chế độ lái. Sức mạnh của V12 Speedster đến từ động cơ V12 tăng áp kép 5,2L cho công suất 690 mã lực và mô-men xoắn 752 Nm, đủ để chiếc roadster chạy nước rút từ 0-100 km / h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 300 km / h.Giá xe Aston Martin V12 Speedster khi ra mắt thị trường sẽ khởi điểm từ 765.000 bảng Anh, tương đương 986.800 USD (khoảng 23 tỷ đồng). Video: Aston Martin V12 Speedster, siêu xe không kính không mui.

