Sedan giá rẻ Suzuki Ciaz 2020 mới "cập bến" Việt Nam

Mới đây, những hình ảnh chụp mẫu sedan hạng B Suzuki Ciaz 2020 mới đang lăn bánh tại Việt Nam cùng tấm biển "Xe đi xét" đã bất ngờ được truyền tay nhau trên các trang mạng xã hội và thu hút sự quan tâm đông đảo từ phía người dùng. Được biết, các đại lý Suzuki trong nước đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này.

Mẫu xe sedan Suzuki Ciaz 2020 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ tiền nhiệm. Cách đây một thời gian, mẫu xe này đã được ra mắt tại Ấn Độ và Thái Lan. Sau đó, dự kiến vào tháng 4/2020 vừa qua, Ciaz đã chính thức chào sân thị trường Việt nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch này bị tạm hoãn. Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, khách hàng có nhu cầu hiện đã có thể đặt mua trước Ciaz mới ở các hệ thống đại lý Suzuki trên toàn quốc. Số tiền đặt cọc chỉ khoảng dưới 10 triệu đồng.

Theo hình ảnh chụp lại có thể thấy, Suzuki Ciaz 2020 tại Việt Nam sẽ gần như tương đồng về thiết kế so với phiên bản bán ra tại Thái Lan và Ấn Độ. Là một phiên bản nâng cấp, do đó, về vóc dáng và ngôn ngữ thiết kế tổng thể, Ciaz 2020 sẽ không có sự khác biệt quá đáng kể so với người tiền nhiệm.

Một số chi tiết thay đổi dễ dàng nhận ra trên phiên bản này có thể kể tới như mặt ca-lăng, cản trước/sau và hệ thống đèn chiếu sáng chính LED tích hợp đèn định vị và đèn sương mù đã được tái thiết kế, sắc nét và trẻ trung hơn.

Ở phía đuôi xe, Ciaz 2020 vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu và thêm một số tinh chỉnh như nâng cấp viền crome sáng ở viền đèn phản quang, mâm xe 16 inch đa chấu mới. Theo một số nguồn tin, Ciaz 2020 tại Việt Nam sẽ được nâng cấp hệ thống ga tự động Cruise Control giúp người lái điều khiển xe thư thái và an toàn hơn, màn hình giải trí 7 inch có kết nối điện thoại, hệ thống âm thanh 6 loa.

Tại Thái Lan, Suzuki Ciaz 2020 được trang bị khá đầy đủ các công nghệ an toàn như ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, 2 túi khí, 4 cảm biến, camera lùi và khối động cơ xăng 4 xy-lnh 1.25L, sản sinh công suất 91 mã lực và 118 Nm mô-men xoắn, đi kèm với trang bị hộp số tự động vô cấp CVT.