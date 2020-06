Range Rover Evoque 2020 hơn 2,2 tỷ tại Malaysia sắp về VN?

Land Rover vừa chính thức phân phối Range Rover Evoque 2020 mới thế hệ thứ 2 tại thị trường Malaysia. Là một trong những thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất Đông Nam Á, thật khó hiểu khi chiếc Evoque thế hệ mới được phân phối khá trễ tại Malaysia. Trong khi đó, Evoque đời mới đã được bán tại Việt Nam từ tháng 10/2019. Thế hệ mới của SUV hạng sang Range Rover Evoque ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2018 - 7 năm sau khi thế hệ đầu tiên được giới thiệu. Ở thế hệ mới, chiếc SUV hạng sang sở hữu diện mạo hiện đại, các công nghệ mới nhất cùng nội thất rộng rãi và tinh tế hơn. Dù thuộc phân khúc hạng sang, hãng xe Anh vẫn cải thiện khả năng off-road cho Evoque. Tổng thể, Range Rover Evoque thế hệ mới gần như là phiên bản thu nhỏ của chiếc Velar về cả thiết kế bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, các đặc trưng của Evoque từ thế hệ trước vẫn được duy trì trên bản đời mới: đường gân chạy ngay dưới tay nắm cửa, mui xe dốc về sau, vòm bánh xe rộng, đèn phanh tích hợp trên cánh gió mui. Hệ thống đèn trước/sau được làm mỏng và hiện đại hơn với công nghệ LED tự động. Tay nắm xe dạng thò thụt và dải màu đen bóng phía sau thừa hưởng từ đàn anh Velar. Xe đi kèm bộ mâm hợp kim 20 inch. Phiên bản R-Dynamic có cản trước/sau thể thao hơn, các hốc gió mô phỏng trên nắp ca-pô, những điểm nhấn màu đồng. Evoque 2020 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.371 x 1.996 x 1.649 (mm), chiều dài cơ sở là 2.681 mm, khoảng sáng gầm 212 mm và khả năng lội nước lên đến 600 mm. So với thế hệ trước, Evoque mới chỉ nhỉnh hơn đôi chút ở chiều rộng và cao, trong khi chiều dài cơ sở được tăng đến 21 mm. Nhờ vậy, khoảng để chân trong nội thất được cải thiện và thể tích khoang hành lý tăng thêm 10% lên mức 591 lít. Ở bên trong, Evoque 2020 cũng vay mượn khá nhiều từ Velar. Bảng điều khiển trung tâm được tối giản nút bấm nhưng nổi bật với giao diện Touch Pro Duo. Giao diện này gồm 2 màn hình cảm ứng 10 inch để tuỳ chỉnh toàn bộ các chức năng của xe, từ giải trí, điều hoà cho đến các hệ thống an toàn hay hỗ trợ off-road. Tuy nhiên, việc sử dụng màn hình cảm ứng thay cho các nút bấm có một số bất tiện khi người lái không cảm nhận được phản hồi của xe. Evoque mới không còn sử dụng cần số dạng núm xoay từng là trang bị độc quyền của Jaguar Land Rover. Thay vào đó là cần số điện thể thao hơn. Vô-lăng cũng mang thiết kế mới với 2 cụm điều khiển cảm ứng hiện đại. Evoque thế hệ mới cũng là mẫu xe đầu tiên của Land Rover ứng dụng công nghệ Smart Settings - sử dụng trí thông minh nhân tạo để ghi nhớ thói quen sử dụng xe của người lái và hành khách. Từ đó, xe có thể tự điều chỉnh các chức năng tiện nghi để phục vụ người dùng tốt hơn. Các tiện nghi cơ bản của Evoque bao gồm keyless entry, khởi động bằng nút bấm, điều hòa 2 vùng, gương chiếu hậu chống chói, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, nội thất bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng tích hợp ghi nhớ vị trí, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 11 loa của Meridian, camera lùi và tính năng đá cốp. Phiên bản R-Dynamic được bổ sung nội thất bọc da 2 tone màu, các chi tiết bằng nhôm tối màu, trần xe màu đen, ốp cửa mạ chrome, đèn nền và hệ thống camera 360 độ. Ngoài ra, phiên bản này còn sở hữu công nghệ ClearSight và ClearSight Ground View, giúp mô phỏng không gian xung quanh bên dưới xe. Tính năng an toàn trên Evoque mới bao gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo cửa mở khi xe đang chạy. Bản R-Dynamic có thêm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù. Dưới nắp capô là động cơ tăng áp Ingenium 4 xy-lanh, dung tích 2.0L sản sinh 2 mức công suất: bản P200 mạnh 200 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn 320 Nm tại 1.300-4.500 vòng/phút và bản P250 mạnh 246 mã lực, mô-men xoắn 365 Nm. Xe trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động ZF 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Tại Malaysia, giá xe Range Rover Evoque 2020 lần lượt là 99.500 USD và 111.000 USD tương đương với 2 phiên bản: P200 và P250 R-Dynamic. Trong khi đó, mẫu SUV này có giá bán 3,1 đến 4 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Giới thiệu Range Rover Evoque thế hệ mới.

