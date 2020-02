Đại lý nhận cọc cho xe Suzuki Ciaz 2020 tại Việt Nam

Trong khi mẫu SUV lai MPV XL7 đang nhận được nhiều sự quan tâm và dự tính sắp về Việt Nam thì mới đây, các đại lý đã đồng loạt mở cọc đối với phiên bản mới của mẫu sedan hạng B Suzuki Ciaz 2020 mới với tiền cọc trước là 5 triệu đồng. Thời điểm ra mắt dự kiến là vào tháng 4/2020, trùng với lịch giới thiệu của Suzuki XL7. Trước đó, vào cuối năm 2019, Suzuki Việt Nam đã ra thông báo dừng nhập khẩu Ciaz để chờ phân phối phiên bản mới vào năm 2020. Theo đó, mẫu xe sedan Suzuki Ciaz 2020 sắp ra mắt Việt Nam sẽ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm 2018 và đang lên kế hoạch ra mắt Thái Lan vào tháng 3 tới đây. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, Suzuki Ciaz nâng cấp mới sẽ có một số thay đổi nhỏ về mặt thiết kế, dễ nhận thấy nhất là cụm đèn chiếu sáng trước được vuốt lại, đi kèm tính năng bật/tắt tự động. Bên cạnh đó, cản trước/sau cũng được làm mới. Tại thị trường Thái Lan, xe được trang bị hệ thống đèn full LED bao gồm cả đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, mâm của xe cũng có thiết kế mới kiểu phay xước với kích cỡ 16 inch. Nội thất và động cơ không có gì thay đổi so với trước đây. Cùng với đó, trang bị an toàn của xe tại Thái Lan có điểm mới là tính năng ga tự động Cruise Control. Dẫu vậy, vẫn chưa biết Suzuki Ciaz 2020 sẽ bị cắt bỏ những gì khi được hãng xe Nhật bản đưa về Việt Nam. Được biết, tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Ciaz được bán ra với nhiều biến thể động cơ khác nhau, trong đó còn có cả một tuỳ chọn động cơ hybrid hiện đại. Bên cạnh đó, xe cũng sở hữu nhiều hệ thống trang bị an toàn như ABS, EBD, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí, cân bằng điện tử... Nằm ở phân khúc sedan hạng B, Suzuki Ciaz luôn là một sản phẩm khá “mờ nhạt” trong mắt người tiêu dùng Việt. Dù sở hữu mức giá xe Suzuki Ciaz mới khá rẻ, 499 triệu đồng ở phiên bản cũ, nhưng Ciaz vẫn không thể đấu lại các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay thậm chí là cả tân binh Kia Soluto mới ra mắt năm ngoái. Trong năm 2019, thống kê của VAMA cho thấy chỉ có đúng hơn 1.000 chiếc xe sedan Suzuki Ciaz được giao tới tay khách hàng, còn không bằng doanh số bình quân mỗi tháng của những sản phẩm “hot”. Nguyên nhân là do ở phiên bản cũ, thiết kế nội/ngoại của Suzuki Ciaz đã có phần “lỗi thời”, không thu hút như những đối thủ cùng phân khúc vẫn thường được ưu ái nâng cấp. Bên cạnh đó, trang bị của Ciaz cũng không thực sự hấp dẫn do để có giá cạnh tranh cùng các sản phẩm lắp ráp trong nước, Suzuki Việt Nam bắt buộc phải lược bỏ khá nhiều trang bị trên mẫu xe này. Video: Đại lý nhận cọc cho xe Suzuki Ciaz 2020 tại Việt Nam.

