Mercedes-Benz G500 độ AMG G63 6 bánh chỉ 2,6 tỷ đồng

Mới đây, một nhà độ tới từ nước Nga đã cho ra lò sản phẩm độ Mercedes-Benz G500 nâng cấp thành AMG G63 6x6 cực độc đáo và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Bên cạnh vẻ đẹp hầm hố "chẳng giống ai" và đậm chất nhà binh, giá xe Mercedes G500 độ AMG G63 6x6 được chào bán chỉ 108.000 USD (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng), bằng 1/10 so với xe nguyên bản. Theo tìm hiểu, chiếc G500 này thuộc đời 2002 và mới chỉ lăn bánh khoảng 12.000 km. Dựa vào bộ khung sẵn có, nhà độ tới từ nước Nga đã độ lại toàn bộ chiếc xe, kéo dài trục cơ sở và lắp đặt thêm một trục bánh nữa, nâng tổng số bánh xe lên con số 6. Nhìn bề ngoài, quả thực sẽ khó lòng để có thể phân biệt chiếc G500 độ AMG G63 6x6 so với xe nguyên bản chính hãng. Mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được hoàn thiện với mức độ chế tác rất cao. Bên trong khoang cabin, chiếc xe này vẫn giữ lại cấu hình 5 chỗ ngồi như một chiếc G-class thông thường. Sự khác biệt chỉ tới từ phần thùng phía sau xe đã biến nó trở thành một chiếc xe bán tải đúng nghĩa. Theo nhà độ nước Nga, chiếc Mercedes-Benz G500 độ AMG G63 6x6 này được trang bị khối động cơ V8, sản sinh công suất 296 mã lực, thấp hơn đáng kể so với khối động cơ V8 tăng áp kép với 536 mã lực của chiếc G63 6x6 "xịn". Tuy nhiên, khách hàng có thể lựa chọn việc thay thế động cơ và hộp số nếu muốn để có thể gia tăng sức mạnh của chiếc xe này. Video: Xem "quái vật" Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6.

