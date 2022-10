Rolls-Royce Phantom VIII hơn 60 tỷ và dàn siêu xe của đại gia Vũng Tàu

Hình ảnh một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII siêu sang bất ngờ xuất hiện trên đường phố tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chia sẻ lên mạng xã hội cách đây hơn một tháng đến nay vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm và tò mò của cộng đồng mạng. Rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra xoay quanh việc chủ sở hữu của cực phẩm Rolls-Royce Phantom VIII đến từ nước Anh này là ai. Đến nay, giới mê xe trong nước đã có câu trả lời cho mình thông qua những ảnh mới được lan truyền trên mạng gần đây. Theo đó, hình ảnh cho thấy chiếc Rolls-Royce Phantom VIII được đỗ ngay ngắn bên trong một garage ở Bà Rịa – Vũng Tàu, bên cạnh là hai siêu phẩm McLaren 720S Spider và Porsche 911 GT3 RS độ Weisach Package đã quá quen thuộc với những người yêu xe trong nước. Như vậy, có thể kết luận rằng chủ sở hữu của chiếc Rolls-Royce Phantom VIII này không phải là một người quá xa lạ, vị đại gia kín tiếng ở Vũng hiện còn đang sở hữu cả một chiếc Lamborghini Huracan STO “độc nhất” Việt Nam. Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang định cư tại Vũng Tàu có màu sơn ngoại thất đen với các điểm nhần mạ crôm đầu đến đuôi xe. Cực phẩm nước Anh được trang bị bộ mâm đa chấu kép kiểu mới mạ crôm sáng bóng nổi bật. Hiện vẫn chưa rõ chiếc xe trong bài được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân. Bước sang thế hệ mới, Phantom VIII có một số thay đổi đáng chú ý như: lưới tản nhiệt tinh chỉnh lại, cụm đèn pha laser thiết kế hoàn toàn mới được bao bọc bởi dải đèn ngày LED mang đến tầm chiếu xa lên đến 600 m vào ban đêm, logo Spirit of Ecstasy của xe nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô và cuối cùng là cụm đèn hậu thiết kế mới. Nội thất xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được làm mới với điểm nhấn chính là chi tiết mang tên gọi The Gallery xuất hiện ở bảng táp-lô có thể được cá nhân hóa từ sơn dầu, gốm sứ, dùng lụa, lông vũ tạo hình hay thậm chí in 3D dát vàng,... Ngoài ra, xe được trang bị màn hình màu TFT 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, rạp hát là dàn âm thanh Rolls-Royce Bespoke với 18 loa công suất 1.300W... và không thể thiếu một bầu trời đầy sao. Động cơ xe Phantom VIII chỉ có một loại duy nhất, là loại V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Nhờ vào sức mạnh từ khối động cơ V12, siêu sedan này dù nặng tới 2,7 tấn vẫn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với người tiền nhiệm. Theo giới thạo tin, nếu được ra biển số trắng - giá xe Rolls-Royce Phantom VIII lăn bánh mới bị bắt gặp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể lên đến trên 60 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom VIII tại Việt Nam.

