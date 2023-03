Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của Trịnh Văn Quyết huỷ đấu giá lần thứ 6

Câu chuyện về các buổi đấu giá hai chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất Việt Nam từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, người đã bị Bộ Công An bắt giữ vào năm ngoái luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trong khi ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn vẫn chưa có quyết định nào sau buổi đấu giá bất thành của xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng trong lần đấu giá thứ 6, thì buổi đấu giá Rolls-Royce Phantom Sacred Fire lần thứ 6 vào ngày 10/3/2023 vừa qua đã có kết quả. Chia sẻ với chúng tôi, đại diện Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam, đơn vị được phía ngân hàng OCB chọn làm tổ chức đấu giá tài sản chiếc Rolls-Royce Phantom độc nhất Việt Nam mang biển số 30E-133.88 cho biết, buổi đấu giá vào ngày 10/3 không thể diễn ra. Người này cũng cho biết thêm chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng sẽ sớm được mang ra đấu giá lần thứ 7 nhưng không chia sẻ gì về giá khởi điểm mới cũng như ngày đấu giá tiếp theo. Như vậy, trong lần đấu giá thứ 6 dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 của chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire đã không thể tổ chức, lý do có thể đến từ việc không có cá nhân hay tổ chức nào chịu cọc số tiền 3,688 tỷ đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm của xe như 5 lần trước đó. Ở lần đấu giá gần nhất, chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng đã được giảm giá đến gần 9,6 tỷ đồng so với lần đấu đầu tiên.Ban đầu, xe có giá khởi điểm tận 28,025 tỷ đồng, nhưng ở lần đấu giá thứ 6 bất thành vào ngày 10/3, giá khởi điểm của xe chỉ còn 18,44 tỷ đồng. Hiện tại, các xe siêu sang Rolls-Royce Phantom cùng đời với mẫu xe độc bản Rolls-Royce Phantom Sacred Fire của ông Trịnh Văn Quyết đang được rao bán từ 18,5 đến 21,3 tỷ đồng, tùy theo việc xe có trang bị nào độc lạ hay biển số có đẹp hay không. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất Việt Nam.

