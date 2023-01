Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng giảm tới 5,3 tỷ vẫn "ế" khách

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền tin tức về việc buổi đấu giá lần thứ 3 Rolls-Royce Phantom Sacred Fire siêu sang của cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vào ngày 26/12/2022 đã không thể diễn ra như đúng kế hoạch dự kiến Lý do được đưa ra là không có đơn vị hay cá nhân nào chịu cọc số tiền 4,5 tỷ đồng, tương ứng 20% giá trị khởi điểm của xe là 22,7 tỷ đồng. Chính vì vậy mà nhiều khả năng chiếc xe độc bản Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng có thể sẽ tiếp tục đấu giá lần thứ 4. Ngoài chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng, mẫu xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã có kế hoạch đấu giá lần thứ 5 vào ngày 30/12/2022 nhưng hiện chưa rõ có được tổ chức thành công hay không. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất vô nhị này đã trải qua 3 lần đấu giá và đều không có ai đặt cọc tiền để tham dự, lý do ngoài việc giá cao còn có tâm lý sợ mua phải chiếc xe mà chủ cũ bị bắt tạm giam, với không ít người, đây là điều không mong muốn. Ban đầu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire có giá khởi điểm 28 tỷ đồng và sau 3 lần đấu, giá khởi điểm của xe chỉ còn 22,7 tỷ đồng, tức giảm 5,3 tỷ đồng so với lần đầu tiên và 2,5 tỷ đồng so với lần thứ 2 nhưng cũng không có người tham dự. Có vẻ như nếu chiếc xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này tiếp tục được mang ra đấu giá lần thứ 4, giá khởi điểm sẽ giảm về hơn 20 tỷ đồng, tức hạ gần 8 tỷ đồng so với lần đầu tiên. Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được hãng xe Anh quốc tạo ra dành riêng cho ông Trịnh Văn Quyết, người đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3 năm ngoái. Đây là 1 trong 6 chiếc xe Rolls-Royce Phantom đặc biệt thuộc phiên bản Dong Son nhưng chỉ có 1 chiếc được cho ra đời. Lúc mới về nước, giá lăn bánh chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire được đồn đoán trên 51 tỷ đồng, hãng xe siêu sang Anh quốc mất 10 tháng để làm ra độc bản này và hiện tại, chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng đang khá lận đận trong việc được mang ra đấu giá.



Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire (Lửa thiêng) của cựu chủ tịch FLC.





Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền tin tức về việc buổi đấu giá lần thứ 3 Rolls-Royce Phantom Sacred Fire siêu sang của cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vào ngày 26/12/2022 đã không thể diễn ra như đúng kế hoạch dự kiến Lý do được đưa ra là không có đơn vị hay cá nhân nào chịu cọc số tiền 4,5 tỷ đồng, tương ứng 20% giá trị khởi điểm của xe là 22,7 tỷ đồng. Chính vì vậy mà nhiều khả năng chiếc xe độc bản Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng có thể sẽ tiếp tục đấu giá lần thứ 4. Ngoài chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng, mẫu xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã có kế hoạch đấu giá lần thứ 5 vào ngày 30/12/2022 nhưng hiện chưa rõ có được tổ chức thành công hay không. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất vô nhị này đã trải qua 3 lần đấu giá và đều không có ai đặt cọc tiền để tham dự, lý do ngoài việc giá cao còn có tâm lý sợ mua phải chiếc xe mà chủ cũ bị bắt tạm giam, với không ít người, đây là điều không mong muốn. Ban đầu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire có giá khởi điểm 28 tỷ đồng và sau 3 lần đấu, giá khởi điểm của xe chỉ còn 22,7 tỷ đồng, tức giảm 5,3 tỷ đồng so với lần đầu tiên và 2,5 tỷ đồng so với lần thứ 2 nhưng cũng không có người tham dự. Có vẻ như nếu chiếc xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này tiếp tục được mang ra đấu giá lần thứ 4, giá khởi điểm sẽ giảm về hơn 20 tỷ đồng, tức hạ gần 8 tỷ đồng so với lần đầu tiên. Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được hãng xe Anh quốc tạo ra dành riêng cho ông Trịnh Văn Quyết, người đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3 năm ngoái. Đây là 1 trong 6 chiếc xe Rolls-Royce Phantom đặc biệt thuộc phiên bản Dong Son nhưng chỉ có 1 chiếc được cho ra đời. Lúc mới về nước, giá lăn bánh chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire được đồn đoán trên 51 tỷ đồng, hãng xe siêu sang Anh quốc mất 10 tháng để làm ra độc bản này và hiện tại, chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng đang khá lận đận trong việc được mang ra đấu giá.



Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire (Lửa thiêng) của cựu chủ tịch FLC.