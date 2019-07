Xe giá rẻ Suzuki Ertiga 2019 đẹp long lanh chỉ 11 triệu đồng

Hãng độ xe tại Thái Lan - Amotriz mới đây đã cho ra mắt công chúng trong nước phiên bản độ body-kit thể thao cho mẫu xe giá rẻ Suzuki Ertiga 2019. Điều đáng quan tâm là kinh phí của gói độ này chỉ rơi vào khoảng 14.000 Bath (khoảng gần 11 triệu đồng), đây thực sự là một gợi ý đáng quan tâm dành cho các chủ xe Ertiga muốn nâng cấp ngoại hình. Gói độ giá rẻ từ Amotriz cho Suzuki Ertiga 2019 đến từ bộ body-kit bên ngoài của xe. Theo đó, ở phần đầu xe bộ cản dưới hoàn toàn mới với thiết kế sắc cạnh, cầu kỳ hơn đã đem đến cho Ertiga 2019 một diện mạo khoẻ khoắn và mạnh mẽ. Có thể nói, ở phần đầu xe tuy chỉ được tinh chỉnh một chi tiết nhỏ này nhưng đã đem đến hình ảnh về thị giác là rất tốt. Bước qua phần thân xe, bộ cản dưới tiếp tục là điểm nhấn trong gói độ body-kit của mẫu xe MPV Suzuki Ertiga 2019 mới. Ngoài ra, các chi tiết nhỏ như ốp chân gương, vè che mưa sơn đen cũng tạo nên điểm nhấn đáng kể cho phần thân của mẫu xe giá rẻ này. Phần đuôi của Suzuki Ertiga 2019 độ Amotriz đón nhận khá nhiều trang bị mới như líp-pô, cản dưới phía sau, cánh gió trên và cánh gió giữa đuôi xe. Tất cả các trang bị này đều góp phần mang tới một cái nhìn tổng thể cho phần đuôi xe của Ertiga 2019 sắc nét và thực sự mạnh mẽ. Theo hãng độ Amotriz tại Thái Lan cho hay, bộ sản phẩm có tổng cộng 06 chi tiết khác nhau: 1 tấm ốp cản trước, 1 tấm cản sau, 2 tấm ốp bệ cửa, 1 cánh gió đuôi trên cao và 1 cánh gió đuôi phụ đặt tại vị trí trung tâm của nắp cốp sau với đầy đủ các màu sắc cho chủ xe Suzuki Ertiga lựa chọn. Ngoài tinh chỉnh về bộ body-kit hoàn toàn mới, các kỹ sư của nhà độ Amotriz không can thiệp gì vào khoang nội thất hay động cơ xe. Xe vẫn sử dụng động cơ 4 xylanh 1.5L sản sinh công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại đạt 138Nm tại 4.400 vòng/phút, sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Suzuki Ertiga 2019 là mẫu MPV đa dụng 7 chỗ vừa được ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6/2019 với hai phiên bản: GL (số sàn) và GLX (số tự động) với mức giá lần lượt là 499 triệu và 549 triệu đồng. Đây được xem là đối thủ xứng tầm của Mitshubishi Xpander. Video: So sánh Suzuki Ertiga 2019 vs Mitshubishi Xpander.

