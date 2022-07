Rolls-Royce bổ nhiệm giám đốc truyền thông toàn cầu mới

Trên cương vị từng là từng là Tổng quản lý mảng Truyền thông nội bộ và sản phẩm của BMW, bà đã phụ trách các hoạt động truyền thông bên ngoài cho Tập đoàn BMW và các sản phẩm của công ty, cũng như thực hiện công việc điều phối và cung cấp các thông tin, dữ liệu nội bộ của BMW và MINI tại Vương quốc Anh. Bà Emma lần đầu tiên gia nhập Tập đoàn BMW vào năm 2014. Bà làm việc tại trụ sở chính của công ty ở Munich (Đức), nơi bà phụ trách vai trò là người phát ngôn cho các thành viên chịu trách nhiệm mảng Khách hàng, Thương hiệu và Bán hàng trong Ban giám đốc BMW AG.

Bà Emma Begley vừa được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Truyền thông Toàn cầu của Rolls-Royce.

Ông Müller-Ötvös, Tổng giám đốc Điều hành, Rolls-Royce Motor Cars, cho biết, “Tôi rất vui mừng được chào đón bà Emma Begley gia nhập vào Hội đồng Quản trị của Rolls-Royce Motor Cars. Với kinh nghiệm sâu rộng và thành tựu đầy ấn tượng của mình, bà ấy rất phù hợp với vị trí mới tại Rolls-Royce, đặc biệt là khi chúng tôi tiếp tục chia sẻ câu chuyện về tương lai điện khí hoá tươi sáng và táo bạo của hãng. ”

Bà Emma bắt đầu sự nghiệp của mình tại BBC trước khi chuyển đến Đức vào năm 2002 để theo đuổi sự nghiệp phóng viên và dịch giả tự do. Bà có Bằng Danh dự chuyên ngành ngôn ngữ Anh và Pháp, và Chứng chỉ sau Đại học ngành Báo Phát thanh (Broadcast Journalism). Bà ấy sẽ chuyển đến trụ sở The Home of Rolls-Royce tại Goodwood.

Bà Emma bắt đầu sự nghiệp của mình tại BBC trước khi chuyển đến Đức vào năm 2002 để theo đuổi sự nghiệp phóng viên và dịch giả tự do.