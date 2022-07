Volkswagen Amarok 2023 lộ “ảnh nóng”, thiết kế đậm chất Ford Ranger

Ford Ranger thế hệ mới đã chính thức trình làng vào cuối năm ngoái. Sau nửa năm, Volkswagen Amarok 2023 mới - mẫu xe bán tải được phát triển chung với Ford Ranger mới ở Úc - cũng chuẩn bị ra mắt. Theo kế hoạch, Volkswagen Amarok 2023 sẽ chính thức được vén màn vào ngày 7/7 tới đây. Trước thời điểm đó, hãng Volkswagen đã tung ra một số hình ảnh mới nhằm hé lộ thiết kế của mẫu xe bán tải Đức. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok 2023 sở hữu thiết kế đầu xe khác biệt so với Ford Ranger thế hệ mới. Mang trên mình phong cách thiết kế táo bạo, Amarok 2023 được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ nhật tương tự những mẫu xe Volkswagen hiện đang bán trên thị trường. Lưới tản nhiệt này tích hợp logo Volkswagen ở giữa và nối liền với cụm đèn pha Matrix LED hai bên. Bao quanh đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" góc cạnh. Chưa hết, Volkswagen Amarok 2023 còn có đường dập gân nổi bật ngay trên chắn bùn trước và bộ vành hợp kim 6 chấu kép sơn 2 màu khỏe khoắn. Vành la-zăng của xe sẽ có đường kính dao động từ 17 - 21 inch, tùy theo phiên bản. Trong khi đó, ở phía sau, mẫu xe bán tải Đức này được trang bị cụm đèn hậu nằm dọc hình chữ "C" và cửa thùng sau dập dòng chữ "Amarok" cỡ lớn. Theo thông tin từ trước đó, Volkswagen Amarok 2023 sẽ được chia thành 4 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, Life and Style, Panamericana và Aventura. Trong đó, Panamericana sẽ là phiên bản tập trung vào khả năng chạy off-road, trái ngược với Aventura. Có vẻ như chiếc xe màu xanh trong hình ảnh do hãng Volkswagen tung ra thuộc phiên bản Panamericana. Chiếc màu bạc còn lại thuộc phiên bản Aventura và có thiết kế sang trọng hơn. Bên trong Volkswagen Amarok 2023 xuất hiện màn hình thông tin giải trí nằm dọc với kích thước 12 inch tương tự Ford Ranger mới. Màn hình này cũng nằm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm như Ford Ranger và phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC 4. Tuy nhiên, cửa gió điều hòa của Volkswagen Amarok 2023 có thiết kế khác so với Ford Ranger. Ngay bên dưới màn hình trung tâm của Volkswagen Amarok 2023 còn có nút đề nổ và một dãy nút bấm cơ học khác. Bên cạnh đó là vô lăng tích hợp các phím chức năng. So với trang bị của Ford Ranger, vô lăng của Volkswagen Amarok 2023 có thiết kế mềm mại hơn. Tương tự Ford Ranger thế hệ mới, Volkswagen Amarok 2023 cũng có tùy chọn động cơ V6, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh 4Motion. Ở những bản trang bị thấp, xe dự kiến sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh và hệ dẫn động cầu sau. Dự kiến, Volkswagen Amarok 2023 sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Nam Phi cùng với Ford Ranger. Trong khi đó, Volkswagen Amarok thế hệ cũ sẽ tiếp tục được lắp ráp ở nhà máy tại Pacheco, Argentina. Hiện chưa rõ hãng Volkswagen có dự định sản xuất Amarok R theo phong cách tương tự Ford Ranger Raptor hay không. Video: Volkswagen "nhá hàng" xe bán tải Amarok 2023 mới.

