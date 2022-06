Rolls-Royce Phantom Series II 2022 siêu sang hoàn hảo cho VIP

Trở lại thời gian cách đây 5 năm, Rolls-Royce Phantom siêu sang thế hệ thứ 8 ra mắt. Ngay tại thời điểm xuất hiện, mẫu xe này đã khiến giới mộ điệu trầm trồ bởi vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp tiệm cận sự hoàn hảo tuyệt đối. Tuy nhiên với Rolls-Royce, sự hoàn hảo chưa bao giờ là đủ và mới đây hãng xe nước Anh quyết định có thêm một số cập nhật và điều chỉnh nhỏ để làm chiếc xe tốt hơn nữa. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, Torsten Muller Otvos – CEO của Rolls-Royce Motor cho rằng: “Khách hàng cần phải cảm thấy Phantom hoàn hảo và chúng tôi luôn tin rằng chiếc xe cần thêm những cải tiến để trở nên hoàn hảo tuyệt đối. Những thay đổi tinh tế mà chúng tôi đã thực hiện cho Rolls-Royce Phantom Series II 2022 mới đều đã được cân nhắc và thực hiện một cách tỉ mỉ như phương châm của người sáng lập Rolls-Royce - Henry Royce đó là: "Những điều nhỏ nhặt tạo nên sự hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo không phải là điều nhỏ nhặt”. Đặc điểm quan trọng nhất và đương nhiên cần được giữ lại là vẻ ngoài uy quyền của Phantom. Vẻ đẹp này giờ đây đã được tô điểm thêm một đường ngang bóng bẩy ở giữa những cụm đèn pha chiếu sáng dùng cho ban ngày, đặt phía trên Lưới tản nhiệt Pantheon. Để làm cho Huy hiệu danh dự “RR” và biểu tượng “Người thiếu phụ bay” Spirit of Ecstasy tỏa sáng nổi bật hơn khi nhìn từ phía trước, lưới tản nhiệt Pantheon giờ đây có khả năng phát sáng tương tự như dòng Ghost. Cụm đèn pha được trang trí bằng dải sao lấp lánh được chế tác laser tinh xảo, tạo nên sự liên kết trực quan với trần sao Starlight Headliner phía trong khoang nội thất. Tổng thể các đường nét cơ sở của Phantom Series II không có sự thay đổi khi mẫu xe này vẫn có phần đầu tính từ trục trước ngắn và phần đuôi dài đặc trưng của Rolls-Royce, trục cơ sở dài và trụ C rộng mang lại thêm không gian thoải mái cho các hành khách. Hình dáng chiếc xe vẫn giữ lại các đường nét đầy thanh lịch chạy từ biểu tượng Spirit of Ecstasy đến phần đuôi thon gọn phía sau. Chi tiết đáng chú ý nhất khi nhìn ngang xe là bộ mâm trơn lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển. Ngoài ra xe còn có tùy chọn la-zăng với các họa tiết thiết kế 3D hình tam giác. Nội thất xa hoa của Rolls-Royce Phantom không được thay đổi gì nhiều, ngoại trừ có vô lăng dày hơn đời cũ nhằm mang đến cảm giác cầm lái tốt hơn. Trong lần giới thiệu này, Rolls-Royce cũng giới thiệu phiên bản cá nhân hóa (bespoke) Phantom Platino. Mẫu xe này có tùy chọn ghế ngồi kết hợp giữa chất liệu da và vải hoặc kết hợp 2 loại vải đặc biệt với nhau. Phiên bản mới của Phantom cũng đồng thời giới thiệu tính năng “Rolls-Royce Connected”. Tính năng “Rolls-Royce Connected” được tích hợp hệ thống điều hướng vào ứng dụng Whispers đặc quyền của Rolls-Royce, cho phép chủ xe gửi trực tiếp thông tin địa chỉ đến phương tiện của mình. Tính năng này cũng hiển thị vị trí và tình trạng an ninh của chiếc xe. Chỉ với một nút bấm, chủ sở hữu có thể liên hệ với đại lý ưu tiên để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào về dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Rolls-Royce luôn đi theo triết lý hướng đến sự hoàn hảo trong nghệ thuật chế tác xe hơi. Rolls-Royce Phantom Series II 2022 là minh chứng cho tư tưởng trụ cột của hãng xe nước Anh: “Lấy những gì tốt nhất hiện có và làm cho nó tốt hơn”. Về động cơ, Phantom Series II 2022 vẫn sử dụng động cơ 6,75 lít V12 tăng áp kép, công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Giá xe Rolls-Royce Phantom Series II đời 2022 hiện không được tiết lộ, nhiều khả năng sẽ tương đương với mẫu xe hiện tại. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom Series II 2022 siêu sang.

