Tậu xe tải nhỏ Daehan TERA100 - không lo tốn xăng mùa "bão giá"

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, với mong muốn chia sẻ với khách hàng Việt, Daehan Motors áp dụng chương trình tặng phiếu nhiên liệu trị giá 4 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe tải nhỏ TERA100 từ nay cho đến hết 31/07/2022 tại các đại lý ủy quyền chính thức trên toàn quốc.

Đặc biệt, khách hàng dễ dàng sở hữu Daehan TERA100 tại Việt Nam với khoản trả trước chỉ từ 69 triệu đồng, thông qua chương trình vay đặc biệt của HDBank với hạn mức vay lên đến 70% giá trị xe cùng lãi suất ưu đãi hấp dẫn.

TERA100 mang ngoại hình hiện đại, tinh tế như một mẫu xe du lịch.

TERA100 sở hữu thùng hàng “không đối thủ” với kích thước dài nhất phân khúc lên đến 2.750mm, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu vận chuyển của các bác tài. Các thiết kế thùng hàng của TERA100 được đánh giá có thiết kế thùng hàng đẹp, tỉ mỉ, chắc chắn và đa dạng với 06 phiên bản: thùng kín, thùng lửng, thùng mui bạt, thùng composite, thùng cánh dơi/cánh chim, thùng ben.

Bên cạnh thiết kế thùng hàng, khối động cơ xăng Mitsubishi công nghệ Nhật Bản là yếu tố then chốt tiếp theo giúp khách hàng chọn lựa TERA100, giúp xe đảm bảo sự êm ái, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành trên các cung đường từ nông thôn đến thành thị. Xe trang bị hệ thống phanh thủy lực, trợ lực chân không, trước đĩa, sau tang trống, đảm bảo an toàn phân bố theo tải trọng của xe. TERA100 còn sở hữu hệ thống điều hòa lực phanh, giúp tăng hiệu quả phanh, tránh trượt lốp, nâng cao hiệu quả an toàn khi lái.

Khách hàng sẽ nhận ngay phiếu nhiên liệu trị giá 4 triệu đồng khi mua TERA100 trong tháng 7/2022.

So với các đối thủ cùng phân khúc, diện mạo TERA100 được thiết kế trau chuốt như một mẫu xe du lịch. Mặt ga-lăng mạ crôm sang trọng, cụm đèn halogen kích thước lớn kết hợp cùng cụm gương cầu, giúp TERA100 mang vẻ đẹp hiện đại và tinh tế. Sự tinh tế còn được thể hiện trong từng thiết kế nội thất, khi một số vị trí trung tâm trong khoang cabin của TERA100 được mạ crôm, như: bảng điều khiển trung tâm, họng gió, tay nắm cần số, bệ tì tay cánh cửa.

TERA100 còn chú trọng tối ưu công năng sử dụng cho khách hàng, khi trang bị vô lăng trợ lực điện giúp tài xế đánh lái nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt cửa sổ chỉnh điện “auto 1 chạm xuống”, với cơ cấu nâng hạ kính điều khiển điện và thêm khóa trung tâm. Xe sở hữu hệ thống điều hòa trang bị theo xe, ghế nỉ cao cấp 2 tông màu nổi bật, hệ thống giải trí MP3/radio, gạt tàn thuốc, hộc đựng tài liệu… giúp TERA100 trở nên năng động và hiện đại hơn.

Mẫu mã thùng hàng đa dạng giúp khách hàng có được lựa chọn phù hợp.