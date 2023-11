 Raj Navindra - Mr.Monster yêu Việt Nam và môtô phân khối lớn.

Video: Raj Navindra - Mr.Monster cùng những người bạn chạy môtô.

Raj Navindra - người đàn ông 49 tuổi đến từ Sri Lanka là một người đam mê những cung đường. Sống và làm việc hơn 15 năm tại Việt Nam, nhờ những chiếc xe môtô phân khối lớn, anh đã yêu dải đất hình chữ S lúc nào không hay.

Cũng giống như nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam, Raj đã sớm xem đây như quê hương thứ hai của mình. Và để thể hiện tình yêu đó, biker có biệt danh Mr.Monster đã khám phá đủ các cung đường trên những chiếc xe môtô phân khổi lớn mà yêu thích của mình.

Chất chơi môtô phân khối lớn của Mr.Monster cũng như dòng xe mà anh theo đuổi luôn đi một con đường riêng, tránh xa số đông và luôn “cháy” hừng hực trong tâm trí. Biết nhau gần hơn 5 năm, trong một dịp tình cờ người viết chạy môtô tour “Subday ride” cùng Mr.Monster, sau này có dịp gặp nhau ở đại hội môtô 2018 tại Giang Điền, Đồng Nai và kể từ đó chúng tôi trở thành bạn.

Trong dịp trò chuyện mới đây, Mr.Monster có chia sẻ: “Ngày đầu tiên khi tôi được chạy xe môtô là hồi năm 14 tuổi và kể từ đó tôi đã biết mình đam mê xe cộ, đặc biệt là môtô phân khối lớn.”

Cũng giống như nhiều biker khác, Mr.Monster "nhập môn" đam mê xe cộ bằng một chiếc phân khối nhỏ Dealim Magna 125cc và nâng cấp xe từ từ để phù hợp kỹ năng lái xe, dân chơi môtô hay nom na gọi là "up cc hay lên đời". Từ Magma 125cc, Suzuki 400cc, Honda Steed 400cc. Sau đó là Harley-Davidson V-rod muscle, Harley-Davidson Road-King, Honda CB650R, Ducati Hyper Mortard 950, Ducati RVE 950, Ducati Mustustrada Enduro 1260, Ducati Hyper Mortard 1100... và hiện tại là chiếc BMW R1250 GS HP.

Khi được người viết đặt câu hỏi, trong tất cả chiếc xe từng chạy hay sở hữu bạn thích chiếc xe đạp nào nhất? thì Mr.Monster từ tốn trả lời, "Tôi có những cảm xúc khác nhau với mỗi chiếc xe môtô. Tôi không thể nói chiếc nào là tốt nhất vì nó phụ thuộc vào cung đuờng, điều kiện đuờng sá và phong cách chạy của tôi ở từng thời điểm. Có lúc tôi yêu Harley-Davidson, nhiều khi lại thèm chạy Ducati nhưng lại muốn sở hữu một chiếc BMW Motorrad".

Quay trở lại "tình yêu" hiện tại BMW Motorad R1250 GS HP, Mr.Monster chia sẻ với nguời viết, "Động cơ BMW GS thực sự mạnh mẽ và rất phù hợp trong điều kiện vận hành khắc nghiệt trong các cung đường offroad. Nếu so sánh với những chiếc môtô khác tôi từng chạy, thì BMW cho tôi sự tin tưởng nhiều hơn về mặt kỹ thuật, đặc biệt nhưng cung đường khó."

"Niềm đam mê của tôi là chạy xe hai bánh, đặc biệt môtô phân khối lớn. Tôi luôn muốn thử thách điều gì đó mới mẻ, đặc biệt và mới lạ. Với BMW GS R 1250, tôi đã có những chuyến dạo chơi mà dân biker hay gọi là tour "hành xác" như cầm lái môtô từ TP HCM đi Hà Nội trong vài ngày với chỉ 1 đêm dừng chân và chạy chiều ngược lại. Hay TP HCM - Đà Nẵng trên xe môtô trong vòng 13 giờ. Nghe có vẻ điên, nhưng tôi đã làm được." Mr.Monster hào hứng chia sẻ.

Nói về chiếc BMW R 1250 GS HP của Mr.Monster, nó kế thừa sức mạnh của khối động cơ Boxer với công nghệ Shiftcam mới từ phiên bản tiền nhiệm với dung tích 1,254cc, khối động cơ 2 xy lanh thẳng hàng tiêu chuẩn EURO 5 cung cấp công suất 136 mã lực tại 7,750 vòng/phút và tạo ra mô-men xoắn cực đại 143 Nm tại 6,250 vòng/phút.

Từ dải vòng tua 2000 - 8250 RPM, lực kéo đạt hơn 110Nm và từ 3500 – 7750 vòng/phút, vòng tua được dùng nhiều nhất, lực kéo luôn trên 120 vòng/phút, đảm bảo cho bạn sức mạnh để bứt tốc ở mọi điều kiện.

Ở thiết kế tổng thể bên ngoài, BMW R1250GS mới vẫn sử dụng thiết kế đặc trưng của dòng Adventure với những đường nét mạnh mẽ, góc cạnh và bụi bặm. R 1250 GS đời mới có kích thước đồ sộ với chiều dài 2.270mm, rộng 980mm, cao 1.460mm, cjiều cao yên ở mức 840mm. Chính thiết kế đồ sộ này sẽ giúp người lái được trải nghiệm cảm giác lái mới lạ trên những cung đường mà các mẫu môtô khác không thể có được.

Theo kinh nghiệm của Mr.Monster, kích thước cơ thể của bạn không phải là yếu tố quan trọng duy nhất quyết định bạn có phù hợp với BMW R1250GS hay không mà đó là kỹ năng điều khiển xe.

Đầu tiên hãy nghĩ rằng bạn cần chọn những chiếc xe có phân khối nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và học hỏi các kỹ thuật điều khiển, kiểm soát xe. Sau khi thuần thục và có kỹ năng, bạn có thể nâng cấp chiếc xe yêu quý của mình lên công suất lớn và phân khúc cao hơn.

Ngoài ra theo Mr.Monster, khi lái xe môtô bạn hãy có những quy tắc cho riêng mình và quy tắc của tôi là, “Đừng đi nhanh khi tham gia giao thông, hãy tôn trọng những người xung quanh bạn. Và luôn cố gắng mặc đồ an toàn khi lái xe. Cuối cùng, luôn luôn đặt an toàn, an toàn lên hàng đầu.”