Toyota Alphard 2024 giá 2,8 tỷ đồng, khách mua phải tới 2 năm

Toyota Alphard 2024 mới có giá khá cao, khoảng 538.000 ringgit (2,8 tỷ đồng) nhưng mẫu MPV hạng sang này vẫn được khách hàng nhiệt tình đón nhận với số đơn đặt hàng tăng chóng mặt. Theo đó, khách hàng tại Malaysia có thể phải mất hơn một năm mới có thể nhận xe. Nhiều đại lý bán xe Toyota Alphard 2024 tại Malaysia cho biết, thực tế, có thể phải đợi đến gần 2 năm bởi số lượng đơn đặt hàng đang quá tải. Mẫu xe này “được lòng” người dùng tại Malaysia là do hiện tại không có mẫu xe nhập khẩu tư nhân nào rẻ hơn. Hơn nữa, các trang bị động cơ của xe mà UMWT nhập khẩu chính hãng cũng có nhiều trang bị hấp dẫn hơn so với bản nội địa Nhật do đơn vị tư nhân nhập về. Tại thị trường Malaysia, Toyota Alphard 2024 do UMWT nhập khẩu chính hãng được trang bị động cơ 2.4L tăng áp cho công suất 274 mã lực và mô men xoắn 430 Nm. Hệ truyền động này khác hoàn toàn so với ở thị trường Nhật. Không chỉ ở Malaysia, Toyota Alphard 2024 hiện cũng bị quá tải đơn hàng tại quê nhà Nhật Bản. Người dùng muốn mua xe cũng phải mất khoảng 2 năm mới được nhận xe. Điều này khiến cho các đại lý của Toyota phải thông báo ngừng nhận cọc mẫu MPV cao cấp này để tập trung giải quyết các đơn hàng tồn đọng, có thể bàn giao xe sớm nhất cho khách hàng. Ở Hàn Quốc, dù chiếm thị phần khá nhỏ nhưng mẫu MPV mới của Toyota cũng được người dùng “xứ sở kim chi” săn lùng. Điều đó được thể hiện qua lượng đơn đặt hàng khủng sau 2 tuần mở bán. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang khuyến khích người dân sử dụng xe điện, tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy hứng thú với xe hybrid hơn. Chính điều này khiến cho Toyota Alphard 2024 được ưa chuộng. Tại Việt Nam, một số đại lý tư nhân đã thông báo nhận đặt cọc Toyota Alphard 2024. Theo đó, chiếc MPV hạng sang được chào bán với giá dao động khoảng 4 - 5 tỷ đồng. Khách hàng mua xe chỉ cần cọc trước từ 200 - 300 triệu đồng và được hứa hẹn giao xe vào cuối năm nay. Hiện tại, Toyota Việt Nam vẫn chưa công bố thông tin sẽ phân phối chính hãng Alphard 2024. Thế hệ cũ tại Việt Nam đang được bán với giá niêm yết 4,37 tỷ đồng. Video: Ra mắt Toyota Alphard và Vellfire Reveal 2024 mới.

