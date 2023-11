Lexus trình làng hàng loạt xe độ “cực ngầu” tại SEMA 2023

Theo đó, cả 3 chiếc xe độ Lexus tại SEMA 2023 đều được trang bị những phụ kiện kịch độc đến từ chương trình Sản phẩm phụ kiện liên kết (AAP) của hãng. Tại gian hàng của Lexus, mẫu GX độ thế hệ mới được coi là tâm điểm, thu hút mọi sự chú ý của người xem. Được biết, bản độ mới này được phát triển dựa trên bản GX 550 Overtrail+ cao cấp nhất. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ V6 3.4L tăng áp kép giống như nguyên bản, sản sinh công suất tối đa 349 mã lực. Ở bản độ mới này, xe vẫn được trang bị bộ mâm 18 inch tiêu chuẩn nhưng đi kèm lốp Toyo Open Country A/T 33 inch. Để có thể di chuyển tốt qua nhiều loại địa hình, xe Lexus GX 550 Overtrail+ độ khủng này còn được bổ sung máy nén khí bơm lốp cũng như các thanh ray để bảo vệ xe, kết hợp với tấm chống trượt nhôm tiêu chuẩn. Để nâng cao tính thực dụng cho chiếc xe, Lexus còn có thêm nhiều tùy chọn như: giá nóc, các tấm phụ kiện gắn ở cửa sổ sau và thang của Prinsu được kết hợp với thùng chở hàng BX90R và BX55S của Pelican. Bên cạnh việc giới thiệu phiên bản độ thế hệ mới, hãng xe Nhật cũng trưng bày hàng loạt xe theo từng vòng đời của Lexus GX như: Lexus GX470 2008, Lexus GX470 2009, Lexus GX460 2010 và các bản độ AAP Builds gồm Lexus GX 460 Premium 2022 thế hệ trước và Lexus GX 550 Overtrail+ 2024 hoàn toàn mới. Mẫu Lexus GX 460 Premium 2022 cũng gây ấn tượng với khách tham quan tại triển lãm khi sở hữu “bộ cánh” màu vàng Matte Yellow Saffron, đi cùng bộ mâm 18 inch bọc trong lốp Toyo Open Country A/T 34 inch khá “đồ sộ”. Ở bản độ này, xe vẫn giữ nguyên khối động cơ V8 4.6L nguyên bản, cho công suất 301 mã lực. Đặc biệt, mẫu xe độ Lexus GX 460 Premium 2022 này còn được trang bị cả võng có thể cất gọn trên giá nóc. Phụ kiện này vô cùng phù hợp cho những người đam mê đi phượt, muốn có một không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, hòa mình với thiên nhiên. Xe còn có cả tủ lạnh và tủ đông để giúp người dùng có thể bảo quản tốt thực phẩm trong những chuyến đi dài. Tại triển lãm, Lexus cũng mang đến một mẫu xe độ không thuộc dòng GX đó là LX 600 Premium AAP Build 2022 với màu xanh Aquamarine nổi bật. Nhìn chung ngoại thất của xe không khác nhiều so với nguyên bản. Xe chỉ được tinh chỉnh một chút để phù hợp cho việc offroad. Chiếc LX 600 Premium AAP Build 2022 này được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch bọc trong lốp Toyo Open Country A/T 33 inch, đi cùng một vài chi tiết màu đen sáng bóng xung quanh thân xe. Khách hàng mua mẫu xe Lexus tại SEMA 2023 này sẽ được trang bị thêm phụ kiện là tăng bạt cho ôtô Kammok Crosswing Car Awning giúp tránh nắng, tránh mưa trong các buổi dã ngoại. Ngoài ra, xe còn có ván chèo và ván lướt sóng được gắn trên giá nóc. Video: Lexus GX 460 Premium AAP Build tại SEMA 2023.

Theo đó, cả 3 chiếc xe độ Lexus tại SEMA 2023 đều được trang bị những phụ kiện kịch độc đến từ chương trình Sản phẩm phụ kiện liên kết (AAP) của hãng. Tại gian hàng của Lexus, mẫu GX độ thế hệ mới được coi là tâm điểm, thu hút mọi sự chú ý của người xem. Được biết, bản độ mới này được phát triển dựa trên bản GX 550 Overtrail+ cao cấp nhất. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ V6 3.4L tăng áp kép giống như nguyên bản, sản sinh công suất tối đa 349 mã lực. Ở bản độ mới này, xe vẫn được trang bị bộ mâm 18 inch tiêu chuẩn nhưng đi kèm lốp Toyo Open Country A/T 33 inch. Để có thể di chuyển tốt qua nhiều loại địa hình, xe Lexus GX 550 Overtrail+ độ khủng này còn được bổ sung máy nén khí bơm lốp cũng như các thanh ray để bảo vệ xe, kết hợp với tấm chống trượt nhôm tiêu chuẩn. Để nâng cao tính thực dụng cho chiếc xe, Lexus còn có thêm nhiều tùy chọn như: giá nóc, các tấm phụ kiện gắn ở cửa sổ sau và thang của Prinsu được kết hợp với thùng chở hàng BX90R và BX55S của Pelican. Bên cạnh việc giới thiệu phiên bản độ thế hệ mới, hãng xe Nhật cũng trưng bày hàng loạt xe theo từng vòng đời của Lexus GX như: Lexus GX470 2008, Lexus GX470 2009, Lexus GX460 2010 và các bản độ AAP Builds gồm Lexus GX 460 Premium 2022 thế hệ trước và Lexus GX 550 Overtrail+ 2024 hoàn toàn mới. Mẫu Lexus GX 460 Premium 2022 cũng gây ấn tượng với khách tham quan tại triển lãm khi sở hữu “bộ cánh” màu vàng Matte Yellow Saffron, đi cùng bộ mâm 18 inch bọc trong lốp Toyo Open Country A/T 34 inch khá “đồ sộ”. Ở bản độ này, xe vẫn giữ nguyên khối động cơ V8 4.6L nguyên bản, cho công suất 301 mã lực. Đặc biệt, mẫu xe độ Lexus GX 460 Premium 2022 này còn được trang bị cả võng có thể cất gọn trên giá nóc. Phụ kiện này vô cùng phù hợp cho những người đam mê đi phượt, muốn có một không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, hòa mình với thiên nhiên. Xe còn có cả tủ lạnh và tủ đông để giúp người dùng có thể bảo quản tốt thực phẩm trong những chuyến đi dài. Tại triển lãm, Lexus cũng mang đến một mẫu xe độ không thuộc dòng GX đó là LX 600 Premium AAP Build 2022 với màu xanh Aquamarine nổi bật. Nhìn chung ngoại thất của xe không khác nhiều so với nguyên bản. Xe chỉ được tinh chỉnh một chút để phù hợp cho việc offroad. Chiếc LX 600 Premium AAP Build 2022 này được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch bọc trong lốp Toyo Open Country A/T 33 inch, đi cùng một vài chi tiết màu đen sáng bóng xung quanh thân xe. Khách hàng mua mẫu xe Lexus tại SEMA 2023 này sẽ được trang bị thêm phụ kiện là tăng bạt cho ôtô Kammok Crosswing Car Awning giúp tránh nắng, tránh mưa trong các buổi dã ngoại. Ngoài ra, xe còn có ván chèo và ván lướt sóng được gắn trên giá nóc. Video: Lexus GX 460 Premium AAP Build tại SEMA 2023.