Ngắm dàn taxi điện Vinfast Xanh SM tại đất nước Triệu Voi

Những ngày cuối tháng 10/2023, lô taxi điện Xanh SM đầu tiên của GSM chính thức tới Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đánh dấu cột mốc đầu tiên trong kế hoạch tiến ra thị trường nước ngoài của GSM. Dàn xe điện VinFast VF5 Plus tập kết tại “đại bản doanh” của GSM tại Đại lộ Kaysone Phomvihane, Làng Pha Khao, Quận Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn. Theo công bố, GSM đã chính thức nhập khẩu 150 ô tô điện VinFast đầu tiên vào thị trường Lào để triển khai dịch vụ taxi điện Xanh SM. Những chiếc xe điện VinFast đang được hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi sẵn sàng lăn bánh. Trong ảnh là công đoạn dán decal song ngữ thông tin về tổng đài của taxi Xanh SM tại Lào. Thủ tục xin cấp biển số để taxi điện Xanh SM có thể lưu hành tại Lào đã hoàn tất. Hệ thống trạm sạc cũng đã được lắp đặt và có thể sử dụng tại đây. Mặc dù mới gia nhập thị trường Lào, GSM đang là đơn vị sở hữu nhiều trạm sạc và cổng sạc cho ô tô điện nhất tại Thủ đô Viêng Chăn. Sau tiếng vang tại Việt Nam, taxi Xanh SM hiện được rất nhiều người dân “xứ sở triệu voi” mong chờ để được trải nghiệm những mẫu ô tô điện VinFast nổi tiếng. Những vòng quay bánh xe đầu tiên trên đất Lào của những chiếc xe điện mang màu xanh Cyan. Theo kế hoạch, quy mô đội xe của GSM tại Lào có thể lên tới 1.000 xe VF 5 Plus và VF e34. Bước đầu, tại thị trường Lào, GSM sẽ phát triển dịch vụ taxi điện, tiến tới phát triển đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ như cho thuê xe điện, dịch vụ đặt xe trọn gói, đặt xe du lịch, đặt xe cá nhân hoá… tương tự như tại Việt Nam. Hình ảnh taxi Xanh SM di chuyển qua Patuxay, nơi được ví như Khải Hoàn Môn của người Lào và That Luang - kỳ quan chùa vàng nổi tiếng tại Viêng Chăn. Với sự cởi mở của người dùng Lào với xe điện, cùng thực tế thị trường chưa có hãng taxi điện mang tiêu chuẩn quốc tế, GSM được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội để chinh phục thị trường quốc tế đầu tiên của hãng. Giới chuyên gia tin tưởng, với thế hệ xe chất lượng, không ồn, không khí thải và dịch vụ xuất sắc, Xanh SM sẽ từng bước kiến tạo thói quen di chuyển bằng phương tiện xanh, thông minh và thân thiện với môi trường trong đời sống hàng ngày tại Lào. Trước đó, tại Việt Nam, Xanh SM cũng đã thành công khi tạo nên những thay đổi lớn với người dùng Việt. Chỉ hơn 6 tháng kể từ ngày ra mắt, đến nay Xanh SM đã phủ rộng khắp 20 tỉnh, thành phố, vận hành hơn 35 triệu km không phát thải CO2 - tương đương 1 triệu cây xanh quang hợp trong 100 ngày và đóng góp 4 tỷ đồng vào Quỹ Vì tương lai Xanh của Tập đoàn Vingroup. Bên cạnh thị trường Lào, trong thời gian tới, những chiếc taxi Xanh SM dự kiến sẽ sớm có mặt tại các quốc gia Đông Nam Á khác, giúp phát triển giao thông bền vững cũng như xây dựng hệ sinh thái xanh cho người dùng các nước trong khu vực. Video: Taxi điện VinFast sang Lào, hé lộ tham vọng lớn (Theo: CafeLand)

