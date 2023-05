“Quái vật đường đua” Toyota GR Corolla Morizo Edition kênh giá gấp 3 lần

Nắm bắt điều đó, một đại lý Toyota ở Maryland (Mỹ) đã nâng giá chiếc xe này, bán kèm với mức “lạc” không tưởng. Theo đó, khách hàng muốn mua Toyota GR Corolla Morizo Edition 2023 mới sẽ phải chi số tiền là 152.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng), mức giá này cao hơn gấp 3 lần so với giá niêm yết của hãng (51.884 USD - khoảng 1,2 tỷ đồng). Dù xe chưa chính thức được mở bán, nhưng một Giám đốc bán hàng tại Maryland (Mỹ) cũng xác nhận có mức giá xe Toyota GR Corolla Morizo Edition đang cao gấp 3 lần. Người này lý giải là do số lượng xe giới hạn, cung không đủ cầu nên mới có mức giá cao như vậy. So với phiên bản tiêu chuẩn, Toyota GR Corolla Morizo Edition đặc biệt có ngoại hình hầm hố hơn hẳn. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn có các nan dạng tổ ong cùng các khe hút gió ở hai bên. Cụm đèn pha kết hợp với đèn định vị ban ngày tạo hình chữ L bắt mắt. Tiếp đến là vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió sau và bộ khuếch tán được tích hợp vào cản sau màu đen. Ở phía khoang cabin, Toyota GR Corolla Morizo Edition được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình trung tâm giải trí 8 inch mới cung cấp khả năng điều hướng dựa trên đám mây cũng như Trợ lý thông minh phản hồi lập tức từ câu lệnh “Hey Toyota”. Ở phiên bản mặc định, xe có hệ thống ghế ngồi thể thao bọc vải khâu chỉ xám cùng tựa đầu khâu logo GR, vô lăng thể thao bọc da, bàn đạp nhôm. Về trang bị an toàn, Toyota GR Corolla Morizo Edition sở hữu hệ thống Toyota Safety Sense 3.0 bao gồm: hệ thống cảnh báo trước va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ lái và hỗ trợ theo làn. Chưa hết, chiếc hot hatch còn có hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar Dynamic Radar Cruise Control, đèn pha thông minh, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông, nhắc nhở hàng ghế sau, màn hình giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện giao thông cắt ngang phía sau và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Toyota GR Corolla được trang bị khối động cơ 1.6L tăng áp, 3 xi-lanh có tên mã G16E-GTS, sản sinh công suất ấn tượng 300 mã lực tại 6.500 vòng tua máy/phút và mô men xoẵn 400 Nm tại 3.000 tới 5.500 vòng tua máy/phút. Động cơ của GR Corolla đi kèm hộp số sàn sáu cấp và hệ dẫn động bốn bánh GR-Four cho khả năng phân bổ lực kéo trước sau theo tỉ lệ 60:40 ở chế độ Normal, 50:50 trong trường đua và 30:70 ở chế độ Sport. Video: “Quái vật đường đua” Toyota GR Corolla Morizo Edition.

