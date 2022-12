Đến lượt Toyota Canada quay xổ số chọn khách mua GR Corolla 2023

Chiếc xe hatchback hạng C hiệu suất cao Toyota GR Corolla 2023 mới đã chính thức ra mắt nhiều thị trường trên thế giới và nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Toyota GR Corolla 2023 hiệu năng cao chính là đối thủ của những Hyundai Elantra N 2023, Honda Civic Type R 2023 và Subaru WRX 2022 đều đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng chỉ mỗi Subaru WRX 2022 là đã bán chính hãng. Chính vì sự nổi tiếng của mẫu xe GR Corolla 2023 mà nhiều đại lý Toyota trên thế giới phải bắt buộc tổ chức các buổi lễ bốc thăm, quay xổ số để tìm ra người may mắn mua xe. Nói về Bắc Mỹ, Toyota Canada đã tổ chức một cuộc thi để xác định 9 người chiến thắng có cơ hội mua GR Corolla. Chương trình này diễn ra bằng cách đại lý thu thập các thông tin khách đặt mua xe GR Corolla 2023 và sau đó đổ dồn các đơn mua vào thùng phiếu, tiếp đó là tổ chức màn quay số. 9 người may mắn được chọn mua xe Toyota GR Corolla 2023 cũng chẳng khác gì trúng số vì chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng thừa tiền, không may mắn nằm trong danh sách mua xe GR Corolla 2023, và họ chấp nhận trả chênh lệch để sở hữu.Giá xe Toyota GR Corolla 2023 tại Canada bắt đầu 45.490 CAD, tương đương 822 triệu đồng và phiên bản Toyota GR Corolla Morizo Edition có giá cao hơn 8.500 CAD, tức được bán ra thị trường với giá khởi điểm chỉ 53.990 CAD, khoảng 976 triệu đồng. So với phiên bản tiêu chuẩn, Toyota GR Corolla Morizo Edition 2023 ngầu hơn qua tùy chọn màu sơn đen nhám. Tiếp đến là mui xe bằng sợi carbon, kẹp phanh GR màu đỏ, nắp capo có lỗ thông hơi,... Bên cạnh đó, cánh gió sau, huy hiệu GR Corolla Morizo Edition trên lưới tản nhiệt, ghế da lộn GR, vô lăng có sưởi, núm điều chỉnh đặc trưng và thuộc phiên bản giới hạn chỉ sản xuất dành cho năm đầu tiên. Toyota GR Corolla 2023 vẫn được trang bị khối động cơ 3 xi-lanh, DOHC, tăng áp, dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Sức mạnh này cho phép Toyota GR Corolla 2023 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,5 giây. Video: Giới thiệu siêu phẩm Toyota GR Corolla 2023 mới.

