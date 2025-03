Đến Ninh Thuận, check-in “tàu mắc cạn“

Tại khu vực bờ biển thuộc Bãi Thông, thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam xuất hiện một con tàu bỏ hoang vào những ngày cuối tháng 2/2023. Ảnh Bích Ngọc Bích Từ đó đến nay, bãi biển Bãi Thông trở nên nổi tiếng, là điểm đến check-in của đông đảo du khách khi đến du lịch Ninh Thuận. Ảnh Bích Ngọc Bích Nằm cô lập giữa bờ biển vắng, con tàu mang đến cảm giác giống những xác tàu cũ ở bờ biển Bắc Âu hoặc cảnh phim trong "Pirates of the Caribbean". Ảnh Bích Ngọc Bích Con tàu bị mắc cạn với lớp sơn rỉ sét, vết tích thời gian hằn rõ, tạo nên một vẻ đẹp hoang tàn nhưng đầy chất nghệ thuật. Ảnh Lưu Phong Khung cảnh hoang sơ, bí ẩn, khiến nhiều người liên tưởng đến một góc trời Âu giữa lòng miền Trung Việt Nam. Ảnh Bích Ngọc Bích Thời điểm thích hợp để check-in con tàu là buổi sáng sớm 5h30 - 7h00 và chiều hoàng hôn 16h30 - 18h00. Ảnh Bích Ngọc Bích Chọn thời điểm buổi sáng sớm chụp ảnh bởi ánh sáng nhẹ nhàng, không quá gắt, giúp bức ảnh có màu sắc tự nhiên và mềm mại. Biển lặng, thủy triều thấp hơn, dễ dàng tiếp cận tàu. Khi chụp ảnh buổi sáng du khách nên chọn màu sáng như trắng, be hoặc pastel để nổi bật giữa khung cảnh hoang sơ của con tàu. Ảnh Ngọc Bích Nếu du khách muốn có những bức ảnh silhouette (bóng người trên nền hoàng hôn) thì chiều hoàng hôn là thời điểm lý tưởng nhất. Bởi buổi chiều hoàng hôn sẽ cho ánh nắng vàng cam rực rỡ, tạo hiệu ứng ngược sáng cực kỳ ấn tượng. Lúc này, tàu và biển phản chiếu ánh chiều tà, cho bức ảnh sâu lắng, huyền ảo. Ảnh Bích Ngọc Bích Với vẻ đẹp huyền bí và cổ điển, con tàu này có tiềm năng trở thành một bối cảnh quay MV, phim ngắn, bộ ảnh nghệ thuật không thua gì những địa danh nổi tiếng ở trời Âu . Ảnh Bích Ngọc Bích Cách di chuyển đến địa điểm: Từ Phan Rang – Tháp Chàm, du khách đi theo Quốc lộ 1A về hướng Nam khoảng 30km, rồi rẽ vào đường ven biển để đến Bãi Thông. Có thể đi xe máy hoặc ô tô đến gần khu vực tàu mắc cạn. Ảnh Bích Ngọc BíchMời quý độc giả đón xem: Ninh Thuận: du lịch dưới tán nho | VTV24

