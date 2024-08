Tuthill trình làng Porsche GT One tri ân 911 GT1, giới hạn 22 chiếc

Sau khi gây xôn xao dư luận qua những bức ảnh về chiếc xe mang phong cách 911 GT1 đến LAX lan truyền trên mạng xã hội, hãng Tuthill Porsche của Anh đã cho ra mắt chiếc Porsche GT One đặc biệt tại sự kiện Monterey. Đây là mẫu xe độ lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Porsche 911 GT1 vào cuối những năm 1990 với công suất hơn 600 mã lực, trọng lượng 1200 kg và kế hoạch sản xuất 22 chiếc xe. Tuthill Porsche hiện chưa được công bố được phát triển dựa trên nguyên mẫu là xe gì. Được biết, Porsche 911 GT1 đời 1996 và 1997 sử dụng phần trước và phần giữa của một chiếc 911 thương mại kết hợp với phần sau dạng ống thép độc đáo lấy từ nguyên mẫu 962. Rất có thể mẫu xe độ này sẽ có cấu trúc tương đồng vì Porsche GT One có động cơ đặt giữa và chắc chắn không phải là chiếc 911 ở phía sau. Được biết, mẫu xe này có tùy chọn trang bị động cơ Flat-six dung tích 4,0 lít hoặc động cơ Flat-six hút khí tự nhiên công suất 500 mã lực giống như động cơ 11.000 vòngphút mà Tuthill đã phát triển cho chiếc 911 K với sức mạnh hơn 600 mã lực. Tuthill Porsche hiện chưa tiết lộ khối động cơ là tăng áp hay siêu nạp. Người mua xe cũng có thể lựa chọn sử dụng hộp số sàn hoặc hộp số ly hợp kép. GT One có hệ thống treo xương đòn kép phía trước và phía sau đặt riêng, phanh gốm carbon và lồng chống lật đầy đủ tiêu chuẩn FIA. Thân xe được làm bằng vật liệu sợi carbon và thiết kế này là tác phẩm của Florian Flatau ở California, người trước đây đã từng làm việc với Singer. Hãng Tuthill được biết đến là một thương hiệu chuyên phục hồi xe cổ lâu đời có trụ sở tại trung tâm “thung lũng đua xe thể thao” của Vương quốc Anh và gần đây hãng đã hợp tác với Singer và xây dựng các mẫu xe độc đáo của riêng mình. Tuthill cho biết, phiên bản Porsche GT One giới hạn 22 chiếc này sẽ là một mẫu xe thuần dành cho đường phố và có thể lưu hành hợp pháp và trong tương lai xe có thể được trang bị thêm một bộ kit khí động học để lái trên đường đua nếu khách hàng có nhu cầu. Video: Giới thiệu Porsche GT One tri ân 911 GT1, giới hạn 22 chiếc.

