Honda Super Cub C125 đặc biệt từ 71 triệu đồng, chờ về Việt Nam

CUB House by Honda (Thái Lan) vừa chính thức giới thiệu phiên bản Honda Super Cub C125 Custom Edition đặc biệt - The Craftpiece. Mẫu xe này tiếp tục kế thừa những giá trị thiết kế huyền thoại của dòng Super Cub C125, nhưng tạo điểm nhấn bằng phối màu hoàn toàn mới. Honda Super Cub C125 The Craftpiece vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế S-Shape lấy cảm hứng từ mẫu Super Cub đời 1958. Điểm đặc biệt trên phiên bản Custom Edition chính là sự kết hợp màu sắc tinh tế. Về kích thước, Honda Super Cub C125 Custom Edition không có thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 1.910 x 718 x 1.002 mm, trục cơ sở dài 1.243mm. Trọng lượng xe ở mức 109 kg, chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm 136 mm. Dung tích bình xăng đạt 3,7 lít, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe máy Honda Super Cub C125 Custom Edition được trang bị những công nghệ hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smartkey, đèn chiếu sáng Full LED Light giúp tăng khả năng quan sát và tiết kiệm điện năng, cùng màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông số vận hành. Thân xe khoác lên màu trắng "Ordinary White" tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng, trong khi yên xe bọc màu đỏ "Artisan Red" mang đậm phong cách cổ điển. Ngoài ra, một số chi tiết mạ crôm như ốp ống xả và logo C125 màu đỏ nổi bật trên phần yếm xe càng làm tăng thêm vẻ đẹp tinh tế và giá trị thẩm mỹ cho mẫu xe này. Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau, tuy nhiên, phiên bản này chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS như mẫu xe Super Cub C125 tại Nhật Bản. Honda Super Cub C125 The Craftpiece cũng giống như phiên bản hiện hành, vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ cung cấp công suất tối đa 9,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm tại 5.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 4 cấp. Tại Thái Lan, giá xe Honda Super Cub C125 Custom Edition được phân phối với giá 94.600 baht (tương đương hơn 71 triệu đồng). Trong khi đó, Honda Super Cub C125 chính hãng tại Việt Nam đang có giá từ 86,29 triệu đồng, còn xe nhập khẩu tư nhân từ Thái Lan có thể lên đến hơn 100 triệu đồng, tùy vào tình trạng xe. Video: Giới thiệu xe máy Honda Super Cub C125 Final Editon.

