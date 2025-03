Thiên An hóa nàng tiên cá, khoe thân hình gái một con cực nét

Sau lùm xùm tố bạn trai cũ là Jack, Thiên An nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Mỗi hoạt động của cô nàng trên mạng xã hội đều nhận về rất nhiều tương tác cùng bình luận. Mới đây, cô nàng vừa "xả kho" loạt ảnh thả dáng bên bờ biển khoe thân hình cực nuột khiến nhiều người không thể rời mắt. Trong bộ ảnh mới, Thiên An hóa thân thành nàng tiên cá giữa đại dương xanh thẳm. Bộ trang phục ôm sát giúp cô nàng khoe trọn đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng mịn màng. Set bikini được thiết kế tinh tế kết hợp với ngọc trai cùng họa tiết vảy cá ấn tượng tôn lên đường nét cơ thể của cô nàng. Đặc biệt, thần thái sắc sảo, đôi mắt có hồn cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp càng làm tăng thêm sức hút cho nữ diễn viên. Sau khoảng thời gian lấy lại sự ổn định trước nhiều lùm xùm đời tư bủa vây, Thiên An đã dần trở lại với công việc và liên tục xuất hiện với diện mạo ngày càng thăng hạng. Mặc dù đã là mẹ một con, nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, vòng nào ra vòng nấy khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Trước đó, cô nàng cũng khoe dáng trong thiết kế bikini 2 mảnh nhỏ xíu đốt mắt người nhìn. Khi bóc giá thiết kế đồ bơi mỹ nhân 9X diện, người hâm mộ còn choáng hơn. Được biết, bộ bikini mà cô diện là GG Stretch Jersey Bikini, một thiết kế đình đám thuộc bộ sưu tập Gucci Love Parade, ra mắt vào năm 2022. Mẫu bikini này có mức giá khoảng $850 (khoảng 20 triệu đồng), thuộc phân khúc đồ bơi cao cấp dành cho giới mộ điệu. Để giữ được thân hình "vạn người mê", Thiên An thực hiện chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện yoga và gym đều đặn để duy trì vóc dáng thon gọn. Người đẹp cũng thường xuyên chăm sóc làn da bằng các phương pháp dưỡng ẩm và chống nắng kỹ lưỡng, giúp vẻ ngoài luôn rạng rỡ, tươi trẻ.

