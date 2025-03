5 loài hoa quý hiếm có tiền chưa chắc mua được

Kadupul được mệnh danh là loài hoa "vô giá" bởi sự hiếm có và vòng đời ngắn ngủi. Ảnh: Facebook Không nhà vườn nào trên thế giới có thể trồng thành công loài hoa quý hiếm này, khiến việc chiêm ngưỡng hoa tươi Kadupul trở thành điều gần như không thể. Ảnh: Youtube Hoa Kadupul chỉ nở vào ban đêm và tàn lụi trước khi bình minh lên, mang đến vẻ đẹp mong manh và đầy bí ẩn. Ảnh: Serenata Flowers Nhà tạo giống David Austin phải mất 15 năm nghiên cứu và đầu tư tới 3 triệu bảng Anh để phát triển giống hoa hồng Juliet. Do vậy, hoa hồng Juliet còn được biết đến với tên gọi "Hoa hồng 3 triệu bảng" hay "hoa hồng triệu đô". Ảnh: Juliet Hoa hồng Juliet chinh phục trái tim những người yêu hoa bởi vẻ đẹp rực rỡ, kết cấu cánh cầu kỳ và hoàn mỹ, màu sắc trang nhã cùng hương thơm nồng nàn. Ảnh: Xinh Garden Để sở hữu một bó hoa hồng Juliet, khách hàng phải chi tới 15 triệu đô la Mỹ. Ảnh: KiViBaRa Phong lan Nongke Thâm Quyến không tồn tại trong tự nhiên mà được lai tạo trong phòng thí nghiệm bởi các nhà khoa học nông nghiệp Trung Quốc. Họ mất 8 năm để quan sát và nuôi dưỡng, trong đó 4-5 năm chờ đợi hoa nở. Ảnh: The Garden of Eden Chỉ những cây phong lan Nongke đẹp nhất mới được đưa ra thị trường với giá lên tới 200.000 USD/cây. Ảnh: Internet Lan Gold of Kinabalu Orchid (hay còn gọi lan Rothschild) là loài hoa quý hiếm, chỉ có duy nhất tại Vườn quốc gia Kinabalu (Malaysia). Ảnh: Internet Bên cạnh mùi hương đặc biệt, lan Rothschild chỉ nở 15 năm một lần vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5. Giá một cây lan Gold of Kinabalu Orchid có thể lên tới 6.000 USD. Ảnh: Internet Mang vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian, hoa tulip thế kỷ 17 là một trong những loài hoa được săn lùng nhất. Ảnh: Internet Do sự khan hiếm, một bó tulip thế kỷ 17 có thể lên tới 5.700 USD. Ảnh: Internet

Kadupul được mệnh danh là loài hoa "vô giá" bởi sự hiếm có và vòng đời ngắn ngủi. Ảnh: Facebook Không nhà vườn nào trên thế giới có thể trồng thành công loài hoa quý hiếm này, khiến việc chiêm ngưỡng hoa tươi Kadupul trở thành điều gần như không thể. Ảnh: Youtube Hoa Kadupul chỉ nở vào ban đêm và tàn lụi trước khi bình minh lên, mang đến vẻ đẹp mong manh và đầy bí ẩn. Ảnh: Serenata Flowers Nhà tạo giống David Austin phải mất 15 năm nghiên cứu và đầu tư tới 3 triệu bảng Anh để phát triển giống hoa hồng Juliet. Do vậy, hoa hồng Juliet còn được biết đến với tên gọi "Hoa hồng 3 triệu bảng" hay "hoa hồng triệu đô". Ảnh: Juliet Hoa hồng Juliet chinh phục trái tim những người yêu hoa bởi vẻ đẹp rực rỡ, kết cấu cánh cầu kỳ và hoàn mỹ, màu sắc trang nhã cùng hương thơm nồng nàn. Ảnh: Xinh Garden Để sở hữu một bó hoa hồng Juliet, khách hàng phải chi tới 15 triệu đô la Mỹ. Ảnh: KiViBaRa Phong lan Nongke Thâm Quyến không tồn tại trong tự nhiên mà được lai tạo trong phòng thí nghiệm bởi các nhà khoa học nông nghiệp Trung Quốc. Họ mất 8 năm để quan sát và nuôi dưỡng, trong đó 4-5 năm chờ đợi hoa nở. Ảnh: The Garden of Eden Chỉ những cây phong lan Nongke đẹp nhất mới được đưa ra thị trường với giá lên tới 200.000 USD/cây. Ảnh: Internet Lan Gold of Kinabalu Orchid (hay còn gọi lan Rothschild) là loài hoa quý hiếm, chỉ có duy nhất tại Vườn quốc gia Kinabalu (Malaysia). Ảnh: Internet Bên cạnh mùi hương đặc biệt, lan Rothschild chỉ nở 15 năm một lần vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5. Giá một cây lan Gold of Kinabalu Orchid có thể lên tới 6.000 USD. Ảnh: Internet Mang vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian, hoa tulip thế kỷ 17 là một trong những loài hoa được săn lùng nhất. Ảnh: Internet Do sự khan hiếm, một bó tulip thế kỷ 17 có thể lên tới 5.700 USD. Ảnh: Internet