“Joke of the day” là gì mà làm mưa làm gió mạng xã hội?

Thời gian gần đây, không ít cư dân mạng sử dụng cụm từ "Joke of the day" trong các bình luận hoặc video để thể hiện sự hài hước, châm biếm hoặc đơn giản chỉ để tạo niềm vui. Vậy "Joke of the day" thực chất có nghĩa là gì và vì sao nó lại hot đến vậy? Dịch đơn giản từ tiếng Anh, "Joke of the day" có nghĩa là "trò đùa của ngày hôm nay" hay "câu chuyện hài hước trong ngày". Thông thường, cụm từ này được dùng để nói về một điều gì đó ngớ ngẩn, hài hước hoặc có phần khó tin đến mức trở thành trò cười trong ngày. Cụm từ này trở nên phổ biến nhờ những tình huống hài hước trên mạng xã hội. Người dùng mạng tha hồ sáng tạo những câu đùa hài hước, đầy châm biếm hoặc sử dụng chơi chữ một cách tài tình, có nhiều trường hợp, sức suy luận của nhiều người khiến người khác phải bất ngờ. Người tham gia chỉ cần đăng một câu hỏi gợi mở, thường là câu đố chữ hoặc câu hỏi mẹo, và sau đó tiết lộ đáp án gây ngạc nhiên. Ví dụ như một số câu đùa đang rất thịnh hành: "Joke of the day: Xe máy biết cười thì gọi là gì? Đáp án: Ya ma ha ha ha". Hoặc một câu khác, cũng không kém phần hài hước: "Joke of the day: Cô giáo xin đi về gọi là gì? Đáp án: Chocopie (chơi chữ từ 'cho cô bye')". Hay một ví dụ khác: "Joke of the day: Cô giáo đang hát mà bỗng dưng la lên gọi là gì? Đáp án: Cocacola (cô ca cô la)". Nhiều trường hợp đáp án là những cụm từ khiến người xem phải bất ngờ. Trên Facebook hay Threads, trend "Joke of the day" nhận về lượt tương tác rất lớn. Những câu đùa này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn kích thích sự tò mò và sáng tạo trong cộng đồng, khi mọi người liên tục nghĩ ra những câu hỏi và đáp án mới. Nhiều fanpage lớn cũng tranh thủ bắt trend những nội dung "Joke of the day" có liên quan đến thương hiệu của mình. "Joke of the day" không chỉ mang đến tiếng cười mà còn tạo ra một sân chơi tương tác đầy lôi cuốn. Trên các nền tảng mạng xã hội, người xem không chỉ đọc hay lướt qua thông tin một cách thông thường mà trở thành người tham gia trực tiếp. Việc thử thách bản thân bằng cách đoán đáp án và cảm giác bất ngờ khi câu trả lời được tiết lộ mang đến một trải nghiệm thú vị và tăng cường sự gắn kết giữa mọi người.

