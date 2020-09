Peugeot 3008 2020 nâng cấp ngoại hình, thêm công nghệ mới

Phiên bản 2020 của mẫu crossover Peugeot 3008 vừa chính thức ra mắt. Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), mẫu crossover 5 chỗ vẫn chứng kiến những sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Phần đầu xe Peugeot 3008 2020 mới được tái thiết kế toàn bộ, với lưới tản nhiệt không viền, mở rộng sang hai bên và hòa lẫn vào thân xe. Cụm đèn pha cũng được tạo hình lại, có điểm nhấn là dải LED ban ngày kiểu "nanh hổ", kéo dài từ nắp ca-pô xuống sát cản trước. Thân xe không có nhiều thay đổi. Peugeot 3008 2020 vẫn duy trì ngoại thất 2 tone màu, với nóc xe và các trụ sơn đen. Điểm mới dễ nhận thấy nhất là bộ vành hợp kim 5 chấu kép. Tổng thể đuôi xe không khác biệt nhiều đời trước, ngoại trừ họa tiết LED của cụm đèn hậu được tạo hình chi tiết và mang hiệu ứng 3D rõ hơn. Bước vào bên trong, thiết kế táp-lô của Peugeot 3008 2020 gần như không thay đổi. Nâng cấp lớn nhất đến từ màn hình thông tin giải trí kích cỡ lớn hơn - 10 inch. Bảng đồng hồ của Peugeot 3008 mới vẫn là dạng kỹ thuật số toàn bộ, kích cỡ 12,3 inch. Mọi phiên bản dùng động cơ đốt trong truyền thống của xe đều được trang bị tiêu chuẩn 3 chế độ lái: Normal (bình thường), Sport (thể thao) và Eco (tiết kiệm). Peugeot 3008 2020 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như hỗ trợ quan sát ban đêm Night Vision, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn và nhận diện biển báo. Song song đó, xe cũng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, có sạc điện thoại không dây và tùy chọn nâng cấp lên hệ thống âm thanh Focal 515 W. Peugeot 3008 2020 có 2 lựa chọn động cơ xăng, bao gồm động cơ tăng áp 1.2L 3 xi-lanh công suất 128 mã lực, đi kèm hộp số 6 MT hoặc 8 AT và động cơ 1.6L 4 xi-lanh công suất 177 mã lực, cùng hộp số 8 AT. Ngoài ra, xe còn có phiên bản dùng động cơ diesel 1.5L 4 xi-lanh, công suất 128 mã lực. Peugeot 3008 mới có 2 phiên bản sử dụng hệ dẫn động Hybrid. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất kết hợp động cơ xăng 197 mã lực và 2 motor điện, đi kèm hộp số 8 AT, cho tổng công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 520 Nm. Biến thể còn lại có động cơ xăng 177 mã lực và một motor điện, cho tổng công suất 225 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm.Giá xe Peugeot 3008 2020 hiện vẫn chưa được công bố, dự kiến xe sẽ chính thức được bán ra tại châu Âu vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu crossover Peugeot 3008 2020 mới.

