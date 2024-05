Video: Top MPV cỡ nhỏ đang "khuấy động" thị trường Việt.

Theo Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số thị trường ôtô quý đầu năm 2024 đạt 58.165 chiếc. Trong đó, lượng ôtô gầm cao đa dụng cỡ nhỏ, tầm giá 700 triệu đồng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhiều hơn so với các nhóm xe còn lại.

Cụ thể, MPV cỡ nhỏ gầm cao là nhóm xe dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số quý 1/2024 với 8.556 chiếc rời đại lý. Đây cũng là một trong những phân khúc có số lượng thành viên đông đúc nhất thị trường với loạt cái tên như: Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross, KIA Carens, Hyundai Custin, Honda BR-V, Suzuki Ertiga, Hyundai Stargazer. Riêng Xpander bán ra 3.508 xe trong quý, chiếm 36,8% thị phần phân khúc và đứng thứ 2 toàn thị trường.

Ôtô gầm cao được người dùng Việt mua nhiều nhất trong quý 1/2024.

Nhóm Sedan & hatchback cỡ B đứng thứ 2 với 7.734 xe bàn giao đến tay khách hàng. Tiếp đến là nhóm Crossover cỡ B và Crossover cỡ C với doanh số 7.662 xe và 5.760 xe. Tuy nhiên, nếu gộp chung doanh số giữa các phân khúc thì nhóm xe gầm thấp (sedan & hatchback cỡ A, B, C, D) có lượng tiêu thụ ít hơn hẳn xe gầm cao (Crossover & SUV cỡ A, B, C, D).

Nhóm xe bán tải với sự góp mặt của 5 thành viên được công bố doanh số cũng ghi nhận kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng với 4.078 xe bán ra. Trong đó, Ford Ranger không chỉ đỉnh bảng phân khúc, mà còn dẫn đầu toàn thị trường với 3.562 xe được người tiêu dùng lựa chọn.

Đáng chú ý, top 3 ôtô bán chạy nhất quý đều xướng tên các mẫu xe gầm cao đa dụng với thứ tự lần lượt là Ford Ranger, Mitsubishi Xpander và Mazda CX-5. Phân khúc Crossover cỡ C và Sedan & hatchback cỡ C cỡ C cùng có sự góp mặt của 5 thành viên, song doanh số nhóm xe gầm cao bỏ xa nhóm gầm thấp tới gần 1.800 xe. Điều này cũng đang diễn ra tương tự với nhóm xe cỡ A.

Thực tế trên hoàn toàn dễ hiểu khi xe gầm cao đa dụng đang dần trở thành xu hướng chọn mua ôtô của người Việt trong hơn 3 năm trở lại đây. Dải sản phầm của các phân khúc này cũng vì thế mà được các hãng liên tục bổ sung thêm qua các năm.

Chi tiết doanh số từng phân khúc trong quý 1/2024.

"Xu hướng ưa chuộng những mẫu xe gầm cao, thiết kế hiện đại, nhiều option được tạo ra bởi khách hàng đang dần trẻ hóa", quản lý một showroom ôtô tại Tp. HCM từng chia sẻ và cho biết: "tiện nghi nhiều, đa dụng kèm giá bán ngang ngửa những chiếc sedan cỡ B nên những chiếc CUV cỡ A+, B đang được ưa chuộng".

Dự đoán, xu hướng chọn xe gầm cao đa dụng của người Việt sẽ tiếp tục tăng trưởng thời gian tới, khiến khách hàng của các phân khúc như sedan cỡ D, C, thậm chí là cỡ B từng "làm mưa làm gió" trên thị trường sẽ giảm dần.