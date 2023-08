Lamborghini Lanzador - bản xem trước cho siêu xe gầm cao chạy điện

Không nằm ngoài xu hướng của thời cuộc, thương hiệu siêu xe Ý Lamborghini cũng sẽ sản xuất ôtô điện. Để cho thấy rõ định hướng của mình, Lamborghini đã ra mắt mẫu xe concept mới mang tên Lanzador trong sự kiện Monterey Car Week diễn ra ở bang California, Mỹ. Có thể nói, Lamborghini Lanzador hoàn toàn mới là hình ảnh xem trước cho siêu xe gầm cao 4 chỗ chạy điện của thương hiệu Ý. Tuy là xe concept nhưng Lamborghini Lanzador sở hữu ngoại hình khá thực tế. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu phiên bản thương mại gần như giữ nguyên thiết kế của xe concept. Theo miêu tả của hãng Lamborghini, Lanzador là "xe GT gầm cao" thay vì crossover. Khu vực phía trước của Lanzador được thiết kế đậm chất Lamborghini và gợi liên tưởng đến đàn anh Urus. Tại đây, xe được trang bị hệ thống đèn 2 tầng và những hốc gió cỡ lớn. Trong khi đó, nửa thân xe phía sau lại gợi liên tưởng đến xe đua chạy trên cát. Lamborghini Lanzador gầm cao chỉ được trang bị 2 cửa bên sườn, bộ vành hợp kim cỡ lớn và hốc hút gió phía trước chắn bùn sau. Nguồn cảm hứng thiết kế mẫu xe concept này bắt nguồn từ khá nhiều mẫu xe huyền thoại của Lamborghini như Sesto Elemento, Murcielago và Countach LPI 800-4. Trong khi đó, vị trí lái lại được thiết kế theo Lamborghini Huracan Sterrato, giúp người điều khiển có cảm giác như đang ngồi trong phi thuyền. Lamborghini cho biết các nhà thiết kế của hãng đã cố gắng mang đến khoang hành khách thực dụng nhằm biến Lanzador thành siêu xe sử dụng hàng ngày. Do đó, siêu xe này được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Khoang hành lý của xe khá khá rộng rãi, có thể mở rộng thêm bằng cách gập hàng ghế sau. Đó là chưa kể đến khoang hành lý nhỏ nằm bên dưới nắp ca-pô phía trước vì xe không dùng động cơ xăng. Không chỉ thực dụng, nội thất của xe còn có nhiều vật liệu thân thiện với môi trường, chủ yếu được chế tạo tại Ý. Ghế của xe được bọc bằng nylon, đi kèm chỉ khâu làm từ nhựa tái chế. Đệm bên trong ghế lại được làm từ nhựa tái chế in 3D. Trong khi đó, nước dùng để nhuộm da được chuyển đổi mục đích sử dụng từ các nhà máy dầu ô liu. Đáng tiếc là hiện hãng Lamborghini chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến hệ truyền động của Lanzador. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, mang đến hệ dẫn động 4 bánh. Cầu sau còn có thêm hệ thống điều hướng mô-men xoắn. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát tính khí động học Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) mới và hệ thống treo chủ động. Dự kiến, Lamborghini Lanzador chạy điện sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Sant’Agata Bolognese vào năm 2028, muộn hơn 3 năm so với mẫu ôtô điện đầu tiên của đối thủ Ferrari. Video: Giới thiệu siêu xe điện Lamborghini Lanzador concept gầm cao.

Không nằm ngoài xu hướng của thời cuộc, thương hiệu siêu xe Ý Lamborghini cũng sẽ sản xuất ôtô điện. Để cho thấy rõ định hướng của mình, Lamborghini đã ra mắt mẫu xe concept mới mang tên Lanzador trong sự kiện Monterey Car Week diễn ra ở bang California, Mỹ. Có thể nói, Lamborghini Lanzador hoàn toàn mới là hình ảnh xem trước cho siêu xe gầm cao 4 chỗ chạy điện của thương hiệu Ý. Tuy là xe concept nhưng Lamborghini Lanzador sở hữu ngoại hình khá thực tế. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu phiên bản thương mại gần như giữ nguyên thiết kế của xe concept. Theo miêu tả của hãng Lamborghini, Lanzador là "xe GT gầm cao" thay vì crossover. Khu vực phía trước của Lanzador được thiết kế đậm chất Lamborghini và gợi liên tưởng đến đàn anh Urus. Tại đây, xe được trang bị hệ thống đèn 2 tầng và những hốc gió cỡ lớn. Trong khi đó, nửa thân xe phía sau lại gợi liên tưởng đến xe đua chạy trên cát. Lamborghini Lanzador gầm cao chỉ được trang bị 2 cửa bên sườn, bộ vành hợp kim cỡ lớn và hốc hút gió phía trước chắn bùn sau. Nguồn cảm hứng thiết kế mẫu xe concept này bắt nguồn từ khá nhiều mẫu xe huyền thoại của Lamborghini như Sesto Elemento, Murcielago và Countach LPI 800-4. Trong khi đó, vị trí lái lại được thiết kế theo Lamborghini Huracan Sterrato, giúp người điều khiển có cảm giác như đang ngồi trong phi thuyền. Lamborghini cho biết các nhà thiết kế của hãng đã cố gắng mang đến khoang hành khách thực dụng nhằm biến Lanzador thành siêu xe sử dụng hàng ngày. Do đó, siêu xe này được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Khoang hành lý của xe khá khá rộng rãi, có thể mở rộng thêm bằng cách gập hàng ghế sau. Đó là chưa kể đến khoang hành lý nhỏ nằm bên dưới nắp ca-pô phía trước vì xe không dùng động cơ xăng. Không chỉ thực dụng, nội thất của xe còn có nhiều vật liệu thân thiện với môi trường, chủ yếu được chế tạo tại Ý. Ghế của xe được bọc bằng nylon, đi kèm chỉ khâu làm từ nhựa tái chế. Đệm bên trong ghế lại được làm từ nhựa tái chế in 3D. Trong khi đó, nước dùng để nhuộm da được chuyển đổi mục đích sử dụng từ các nhà máy dầu ô liu. Đáng tiếc là hiện hãng Lamborghini chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến hệ truyền động của Lanzador. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, mang đến hệ dẫn động 4 bánh. Cầu sau còn có thêm hệ thống điều hướng mô-men xoắn. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát tính khí động học Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) mới và hệ thống treo chủ động. Dự kiến, Lamborghini Lanzador chạy điện sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Sant’Agata Bolognese vào năm 2028, muộn hơn 3 năm so với mẫu ôtô điện đầu tiên của đối thủ Ferrari. Video: Giới thiệu siêu xe điện Lamborghini Lanzador concept gầm cao.