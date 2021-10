Nissan Sylphy 2022 “uống” 4 lít xăng/100km ra mắt tại Trung Quốc

Tại triển lãm Ô tô Thiên Tân 2021 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Nissan đã chính thức vén màn phiên bản e-Power mới của dòng xe Sylphy. Do liên doanh Dongfeng Nissan sản xuất, phiên bản e-Power sẽ giúp Nissan Sylphy 2022 mới tăng thêm khả năng cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic và Hyundai Elantra. Về kích thước, mẫu xe sedan Nissan Sylphy e-Power 2022 sở hữu chiều dài 4.649 mm, chiều rộng 1.815 mm, chiều cao 1.445 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm. So với đối thủ Honda Civic, mẫu sedan cỡ C này có chiều dài cơ sở ngắn hơn một chút. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nissan Sylphy e-Power 2022 ở thị trường Trung Quốc chính là hệ truyền động hybrid e-Power bên dưới nắp ca-pô. Theo đó, mẫu sedan cỡ C này được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 72 mã lực. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 136 mã lực. Theo hãng Nissan, hệ truyền động e-Power này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 24,4 km/lít (khoảng 4,09 lít/100 km). Ngoại trừ hệ truyền động, Nissan Sylphy e-Power 2022 gần như không có gì khác so với bản dùng máy xăng thông thường. Trên đầu xe, mẫu sedan này được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion với viền mạ crôm kép và mắt lưới đan dạng mắt cáo. Logo hoàn toàn mới của hãng Nissan được đặt cao trên lưới tản nhiệt, bên dưới là giá lắp biển số. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED có thiết kế sắc sảo. Ngoài ra, xe còn có đèn sương mù trước nằm trong khe gió giả ở hai góc cản trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy những đường dập gân nổi bật và đường chân kính mạ crôm, hất lên ở cuối. Thêm vào đó là logo "e-Power" trên cửa trước như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản tiết kiệm xăng hơn của dòng Nissan Sylphy 2022. Bộ vành la-zăng có đường kính 17 inch và sơn phối 2 màu của xe không khác gì bản thường, đi với lốp 215/50 R17. Đằng sau, Nissan Sylphy e-Power 2022 vẫn giữ thiết kế trung thành với bản thường, trừ logo riêng trên cửa cốp và tạo hình mới bên trong đèn hậu. Tương tự bản thường, bên dưới cản sau của xe cũng có bộ khuếch tán gió giả. Bước vào bên trong Nissan Sylphy e-Power 2022, người dùng sẽ phát hiện ra một số điểm khác biệt so với bản thường như cửa gió điều hòa trung tâm và màn hình thông tin giải trí. Cụ thể, cửa gió điều hòa trung tâm của xe không được thiết kế dạng tuabin như bản thường trong khi màn hình thông tin giải trí có kích thước lớn hơn. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của Nissan Sylphy e-Power 2022 bao gồm vô lăng vát đáy thể thao... Màn hình đa thông tin 7 inch nằm trong bảng đồng hồ. Đặc biệt, xe còn có nhiều hộc đồ tiện dụng để người dùng cất chai nước hoặc điện thoại di động. Cuối cùng là những trang bị an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo mất tập trung cho người lái. Chiếc Nissan Sylphy e-Power 2022 tham gia triển lãm được sơn nóc và ốp gương ngoại thất màu đen, tương phản với thân xe màu đỏ. Trong khi đó, nội thất của xe được bọc da phối 2 màu nâu nhạt và đen sang trọng. Hiện giá xe Nissan Sylphy e-Power 2022 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, đối thủ của xe là Honda Civic 2022 có giá dao động từ 129.900 - 163.900 Nhân dân tệ (khoảng 454 - 573 triệu đồng) ở thị trường tỷ dân này. Video: Chi tiết Nissan Sylphy e-Power 2022 hoàn toàn mới.

