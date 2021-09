Nissan Sylphy 2022 "uống" 4 lít xăng/100km, cạnh tranh Honda Civic

Nissan Sylphy giá rẻ là mẫu sedan cỡ C đã bắt đầu có mặt trên thị trường từ năm 2000. Thế hệ thứ 4 của mẫu xe này đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019. Sau 2 năm, có vẻ như Nissan Sylphy chuẩn bị được bổ sung phiên bản e-Power mới với những nâng cấp đáng chú ý. Theo tin đồn, Nissan Sylphy e-Power 2022 mới sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Thiên Tân 2021, khai mạc vào ngày 29/9 tới đây. Trước thời điểm đó, những thông tin và hình ảnh rò rỉ của Nissan Sylphy e-Power mới đã xuất hiện trên mạng. Do liên doanh Dongfeng Nissan sản xuất tại Trung Quốc, Sylphy e-Power 2022 được bổ sung thiết kế đầu xe cải tiến. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt V-Motion với 2 viền mạ crôm bao quanh. Mắt lưới của lưới tản nhiệt được đan dạng mắt cáo theo phong cách giống người anh em Nissan Note e-Power. Logo của hãng Nissan được đặt cao trên lưới tản nhiệt, bên dưới là giá lắp biển số. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha sắc sảo. So với phiên bản dùng động cơ xăng thông thường, cả đèn pha lẫn đèn sương mù trước của Nissan Sylphy e-Power 2022 đều không thay đổi. Bên sườn, mẫu sedan cỡ C này được thiết kế khá phức tạp với nhiều đường dập gân. Ngoài ra, đường vai xe đã được nâng cao lên, mang đến thiết kế sắc sảo và gợi liên tưởng đến xe coupe. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu với thiết kế tổng thể giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, tạo hình bên trong đèn hậu đã được làm mới. Đặc biệt, trên cửa cốp sau của xe còn có logo "e-Power", ám chỉ hệ truyền động hybrid của xe. "Trái tim" của Nissan Sylphy e-Power 2022 tại Trung Quốc nhiều khả năng là hệ truyền động hybrid e-Power, kết hợp động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L và mô-tơ điện do hãng Dongfeng sản xuất. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 24,4 km/lít (khoảng 4,09 lít/100 km). Hiện không gian nội thất của Nissan Sylphy e-Power 2022 dành cho thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe này dùng chung nội thất với Nissan Sylphy 2022 bản thường. Ở bản dùng động cơ xăng thông thường, mẫu sedan cỡ C này có phanh đỗ xe điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời tiêu chuẩn. Ngay cả kích thước của Nissan Sylphy e-Power 2022 cũng không có gì thay đổi so với bản thường. Xe vẫn sở hữu chiều dài 4.649 mm, chiều rộng 1.815 mm, chiều cao 1.445 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm. Giá xe Nissan Sylphy e-Power 2022 hiện vẫn được giữ kín. Khi có mặt trên thị trường, Nissan Sylphy e-Power 2022 sẽ cạnh tranh với Honda Civic và Mazda3. Video: Chi tiết Nissan Sentra, nỗ lực bám đuổi Honda Civic.

