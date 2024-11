Caterham ra mắt Seven CSR Twenty kỷ niệm 20 năm giá 102.500 USD

Caterham mới đây đã cho ra mắt mẫu xe cuối cùng với bản Seven 485 Final Edition, nhưng đây chưa phải mẫu xe cuối cùng khi thương hiệu đã trình làng phiên bản Seven CSR Twenty mới là mẫu xe đắt nhất mà Caterham từng sản xuất, mức giá xe Seven CSR Twenty 2025 khởi điểm là 79.995 bảng Anh (102.500 USD). Phiên bản Caterham Seven CSR Twenty đặc biệt sản xuất giới hạn này kỷ niệm 20 năm ra đời mẫu xe CSR và là mẫu xe có trang bị thiết kế nội thất cao cấp nhất của Caterham cho đến nay. Ở ngoại thất, Caterham Seven CSR Twenty sở hữu phần đầu xe và cánh trước từ Seven 620 và có lưới tản nhiệt Union Flag hai tông màu. Xe sử dụng bộ mâm xe hợp kim Vulcan 15 inch độc quyền của CSR với bộ cùm phanh màu đỏ. Mẫu xe này cũng có đèn pha và đèn hậu LED và cung cấp tùy chọn giữa hai tông màu ngoại thất – Kinetic Grey và Dynamic Silver kết hợp với họa tiết trang trí tương phản. Caterham cho biết khoang nội thất của Seven này rất cao cấp về chất lượng và độ hoàn thiện. Ghế ngồi được bọc da Muirhead cao cấp với các chi tiết bọc Alcantara, có đường khâu màu đỏ và logo CSR Twenty trên lưng ghế. Mẫu xe được trang bị bảng điều khiển bằng sợi carbon satin với đồng hồ được đặt riêng cho phiên bản CSR Twenty. Vô lăng Momo và phần bệ tì tay được bọc da trong khi cần số và phanh tay được bọc bằng Alcantara. Xe còn có một tấm bảng đánh số giữa các ghế ngồi, biểu thị số lượng giới hạn của Seven này. Seven CSR Twenty còn được trang bị hệ thống treo trước trong và sau hoàn toàn độc lập, cùng với đĩa trước thông gió với bộ cùm phanh bốn piston. Phiên bản giới hạn này được trang bị khối động cơ Ford Duratec bốn xi-lanh 2.0 lít hút khí tự nhiên từ Seven 420, sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 203 Nm. Công suất được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp cho phép tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa là 219 km/h. Bob Laishley, Tổng giám đốc điều hành của Caterham Cars cho biết: “Đây chắc chắn là chiếc Seven cao cấp nhất mà chúng tôi từng chế tạo. Nội thất của xe được nâng cấp so với những gì chúng tôi từng sản xuất trước đây nhờ một loạt các vật liệu chất lượng cao được sử dụng trong toàn bộ xe. Khi kết hợp điều này với khả năng xử lý phấn khích và hấp dẫn của CSR của chúng tôi, đây thực sự là một chiếc Caterham được chế tạo cho những chuyến đi đường dài hơn.” Caterham sẽ chế tạo 20 chiếc Caterham Seven CSR Twenty 2025 mới cho thị trường Anh và 20 chiếc khác cho thị trường Mỹ, tổng cộng là 40 chiếc. Phiên bản đặc biệt này là phiên bản đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Dartford mới của Caterham tại Anh. Video: Caterham ra mắt Seven CSR Twenty kỷ niệm 20 năm.

Caterham mới đây đã cho ra mắt mẫu xe cuối cùng với bản Seven 485 Final Edition, nhưng đây chưa phải mẫu xe cuối cùng khi thương hiệu đã trình làng phiên bản Seven CSR Twenty mới là mẫu xe đắt nhất mà Caterham từng sản xuất, mức giá xe Seven CSR Twenty 2025 khởi điểm là 79.995 bảng Anh (102.500 USD). Phiên bản Caterham Seven CSR Twenty đặc biệt sản xuất giới hạn này kỷ niệm 20 năm ra đời mẫu xe CSR và là mẫu xe có trang bị thiết kế nội thất cao cấp nhất của Caterham cho đến nay. Ở ngoại thất, Caterham Seven CSR Twenty sở hữu phần đầu xe và cánh trước từ Seven 620 và có lưới tản nhiệt Union Flag hai tông màu. Xe sử dụng bộ mâm xe hợp kim Vulcan 15 inch độc quyền của CSR với bộ cùm phanh màu đỏ. Mẫu xe này cũng có đèn pha và đèn hậu LED và cung cấp tùy chọn giữa hai tông màu ngoại thất – Kinetic Grey và Dynamic Silver kết hợp với họa tiết trang trí tương phản. Caterham cho biết khoang nội thất của Seven này rất cao cấp về chất lượng và độ hoàn thiện. Ghế ngồi được bọc da Muirhead cao cấp với các chi tiết bọc Alcantara, có đường khâu màu đỏ và logo CSR Twenty trên lưng ghế. Mẫu xe được trang bị bảng điều khiển bằng sợi carbon satin với đồng hồ được đặt riêng cho phiên bản CSR Twenty. Vô lăng Momo và phần bệ tì tay được bọc da trong khi cần số và phanh tay được bọc bằng Alcantara. Xe còn có một tấm bảng đánh số giữa các ghế ngồi, biểu thị số lượng giới hạn của Seven này. Seven CSR Twenty còn được trang bị hệ thống treo trước trong và sau hoàn toàn độc lập, cùng với đĩa trước thông gió với bộ cùm phanh bốn piston. Phiên bản giới hạn này được trang bị khối động cơ Ford Duratec bốn xi-lanh 2.0 lít hút khí tự nhiên từ Seven 420, sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 203 Nm. Công suất được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp cho phép tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa là 219 km/h. Bob Laishley, Tổng giám đốc điều hành của Caterham Cars cho biết: “Đây chắc chắn là chiếc Seven cao cấp nhất mà chúng tôi từng chế tạo. Nội thất của xe được nâng cấp so với những gì chúng tôi từng sản xuất trước đây nhờ một loạt các vật liệu chất lượng cao được sử dụng trong toàn bộ xe. Khi kết hợp điều này với khả năng xử lý phấn khích và hấp dẫn của CSR của chúng tôi, đây thực sự là một chiếc Caterham được chế tạo cho những chuyến đi đường dài hơn.” Caterham sẽ chế tạo 20 chiếc Caterham Seven CSR Twenty 2025 mới cho thị trường Anh và 20 chiếc khác cho thị trường Mỹ, tổng cộng là 40 chiếc. Phiên bản đặc biệt này là phiên bản đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Dartford mới của Caterham tại Anh. Video: Caterham ra mắt Seven CSR Twenty kỷ niệm 20 năm.