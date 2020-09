Nissan Sylphy 2020 mới sắp ra mắt thị trường Đông Nam Á

Sau Almera, Nissan sẽ giới thiệu mẫu SUV điện Kicks và dòng sedan hạng C Sylphy tại Malaysia. Nissan Sylphy 2020 mới là thế hệ thứ 8 được ra mắt lần đầu tại triển lãm Thượng Hải 2019. Xe còn có tên gọi Sentra tại một số thị trường khác. Ở thế hệ mới, Nissan Sylphy thế hệ mới có kiểu dáng thể thao hơn với thân xe rộng và thấp. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng V-Motion đặc trưng, cụm đèn pha LED được làm sắc sảo hơn. Tại Malaysia, Sylphy 2020 sẽ được trang bị gói an toàn Nissan Safety Shield 360 trên phiên bản cao cấp nhất. Gói an toàn này gồm phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện chướng ngại vật, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha chủ động. Ở Mỹ, Nissan Sylphy được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 4 xy-lanh 2.0L thay thế cho động cơ 1.8L của thế hệ trước. Động cơ này sản sinh công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 198 Nm. Tại một số thị trường, mẫu sedan hạng C này còn có tùy chọn động cơ 1.6L. Cả 2 phiên bản động cơ đều đi kèm hộp số vô cấp Xtronic CVT. Vẫn chưa rõ Sylphy tại thị trường Malaysia sẽ đi kèm động cơ nào. Một số nâng cấp trên Sylphy 2020 gồm hệ thống treo độc lập, hệ thống trợ lực lái điện tử cho phản hồi nhanh hơn. Mẫu sedan này còn được trang bị hệ thống Nissan Connect tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Tại Mỹ, giá xe Nissan Sylphy 2020 bán ra từ 19.090 USD đến 21.430 USD. Sylphy có giá cao hơn Kia Cerato, Hyundai Elantra và thấp hơn Mazda3, Honda Civic. Video: Chi tiết Nissan SENTRA (Sylphy) 2020 mới.

