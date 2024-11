Cận cảnh Volvo EC40 thuần điện, từ 1,739 tỷ đồng tại Việt Nam

Mặc dù hãng xe Volvo cuat Thuỵ Điển đã có nhiều dòng ôtô hybrid sạc ngoài (PHEV) đình đám tại Việt Nam, như XC90 Ultimate Recharge, S90 Recharge..., nhưng đây là lần đầu tiên một mẫu xe thuần điện như Volvo EC40 2025 mới gia nhập thị trường. Về ngoại hình, mẫu xe SUV điện Volvo EC40 có thể coi là biến thể thuần điện của "đàn anh" C40 máy xăng, với kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.440, 1.873, 1.591mm và chiều dài cơ sở 2.702mm, tương đương nhiều dòng xe thuộc phân khúc CUV cỡ C. Người dùng có thể dễ dàng nhận diện Volvo EC40 thuần điện thông qua cụm đèn trước phong cách “búa Thor” bước ra từ những giai thoại xứ Scandinavi. Mặt ca-lăng ấn tượng, với logo khiên và tên nằm ở chính giữa lưới tản nhiệt đã bịt kín để tối ưu tính khí động học. Thân xe thể thao, với dàn chân lên tới 19 inch bọc trong bộ lốp Pirelli. Nóc xe tạo điểm nhấn rõ nét, với đường vuốt mạnh mẽ từ nóc xuống cốp theo phong cách fastback thể thao. Hai hốc khí động học nhỏ trên mui và nắp cốp sau tích hợp cánh gió càng làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. Đáng chú ý, dù mang tên EC40, song mẫu xe gầm cao thuần điện lại có kích thước lớn hơn hẳn XC40, tương đương những cái tên trong phân khúc crossover hạng C, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn. Khoang cốp tạm đủ dùng xét trong phạm vi một mẫu xe dành cho các gia đình trẻ, điểm cộng là xe có thêm cốp phụ phía trước, bên dưới nắp ca-pô. Thể hiện tinh thần hướng tới một tương lai bền vững, Volvo EC40 áp dụng triệt để các loại vật liệu tái chế bên trong khoang nội thất. Đầu tiên là bộ ghế ngồi thiết kế thể thao được bọc bằng vật liệu da tổng hợp Microtech, đem lại trải nghiệm sử dụng tương đương những loại da cao cấp, pha da lộn. Tất nhiên, công nghệ WHIPS (tựa đầu bảo vệ đốt sống cổ) vẫn có mặt trên EC40. Tiếp theo, các vật liệu nỉ bọc trần xe và các khu vực khác xung quanh khoang nội thất, hay đến cả những tấm lót cũng đều được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic với phần kính cũng được thiết kế đa lớp cách âm và chống tia UV. Thiết kế khoang nội thất vẫn được giữ nguyên như đàn em Volvo XC40, giúp đem lại cho người dùng cảm giác quen thuộc và dễ dàng sử dụng. Đặc biệt, xe không có nút bật tắt động cơ và mặt trước táp-lô được trang trí bởi họa tiết 3D phong cách Topography mô tả địa hình vùng núi Abisko phía bắc Thụy Điển - cái nôi của những mẫu xe Volvo. Về vận hành, Volvo EC40 tại Việt Nam là phiên bản sở hữu 2 mô tơ điện tạo ra hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, công suất 408 mã lực/670 Nm, tăng tốc 0-100km/giờ trong 4,6 giây. Phạm vi di chuyển mỗi lần sạc đầy 510 km. Pin xe có thể sạc đầy trong 12 giờ với bộ sạc 7kW và nhanh hơn nếu sử dụng các hệ thống sạc công suất cao hơn. An toàn là khía cạnh luôn được Volvo đặt lên hàng đầu, bởi vậy EC40 tại thị trường Việt Nam cũng sở hữu đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại nhất của hãng xe Bắc Âu, như: Intellisafe, City Safety, các tính năng giữ làn và hỗ trợ đánh lái chủ động Lane Keeping Aid hay Adaptive Cruise Control nằm trong gói Pilot Assist. Đặc biệt hơn nữa, xe sở hữu e-sim tích hợp Volvo EC40 đã được nhà phân phối Tasco tính toán kỹ lưỡng về vấn đề trạm sạc. Cụ thể khi mua xe, khách hàng sẽ được lắp đặt miễn phí một trụ sạc tại nhà có công suất 7kW để nạp năng lượng qua đêm. Tại các đại lý của hãng trên toàn quốc cũng được bố trí các cây sạc nhanh 120 kW, giúp xe bổ sung từ 10 - 80% pin chỉ trong khoảng 40 phút. Mức giá xe Volvo EC40 2025 từ 1,739 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau khi ra mắt, EC40 sẽ cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như; Audi Q4 Sportback e-tron, Genesis GV60, thậm chí là Ford Mustang Mach-E hay Volkswagen ID.5 một khi các dòng xe điện chạy pin này có mặt tại Việt Nam. Video: Ra mắt Volvo EC40 thuần điện, từ 1,739 tỷ đồng tại Việt Nam.

