Lý do khiến SUV hạng sang Genesis GV90 chậm lịch ra mắt?

Không chỉ sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại, Genesis GV90 2026 mới còn gây chú ý khi sở hữu cửa mở ngược, giống xe Rolls-Royce. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng, kiểu thiết kế cửa này đang gây khó khăn cho Hyundai và có thể ảnh hưởng đến thời gian ra mắt GV90. Nếu theo đúng kế hoạch, đáng lẽ ra, các nguyên mẫu SUV hạng sang Genesis GV90 đang phải thử nghiệm thực tế, nhưng hiện tại xe vẫn ở trong Trung tâm R&D ở Namyang, Hàn Quốc do cửa xe gặp phải một số vấn đề. Theo hãng xe Hàn Quốc, các cánh cửa liên tục mở khi xe quay đầu hoặc rẽ trái, phải. Vấn đề này khiến các kỹ sư của Hyundai đang phải đau đầu tìm cách giải quyết. Cửa mở ngược giúp cho hành khách thuận tiện hơn trong quá trình ra vào xe, tuy nhiên do không có cột B truyền thống nên khó có thể đảm bảo an toàn cho hành khách khi gặp va chạm phía bên hông hoặc xe bị lật. Để giải quyết vấn đề này, Hyundai đã phát triển công nghệ gia cố bản lề cửa tiên tiến để chịu được va chạm. Bên cạnh cánh cửa được thiết kế độc đáo, ghế ngồi phía trước trên Genesis GV90 cũng gây chú ý khi có thể quay 180 độ để đối diện với hành khách phía sau, giúp việc giao tiếp trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, ghế ngồi trên GV90 còn được tích hợp hệ thống loa riêng giúp mỗi hành khách có thể tự điều chỉnh âm thanh tùy với nhu cầu, sở thích của bản thân. Chưa hết, Genesis GV90 hoàn toàn mới còn được trang bị hệ thống sưởi bức xạ nhiệt tiên tiến. Tính năng này khi sử dụng cùng điều hòa truyền thống có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 17%, mang lại giải pháp hiệu quả hơn cho việc lái xe vào mùa đông. Video: Hé lộ SUV hạng sang Genesis GV90 2026 mới.

