Kia Sportage 2025 từ 533 triệu đồng, liệu có bán ở Việt Nam?

Hãng Kia đã vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Sportage ở thị trường quê nhà Hàn Quốc. Tại xứ sở kim chi, Kia Sportage 2025 mới có 4 phiên bản, bao gồm Prestige, Noblesse, Signature và X-Line. Bước sang phiên bản mới, mẫu xe SUV Kia Sportage 2025 đã được cải tiến đáng kể cả về thiết kế, trang bị lẫn hệ truyền động. Để tăng tính cạnh tranh, Sportage đã được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Kia, thể hiện rõ qua khu vực đầu xe. Theo đó, Kia Sportage 2025 được bổ sung cụm đèn pha LED nằm dọc mới, nối liền với lưới tản nhiệt "mũi hổ". Không chỉ rộng hơn, lưới tản nhiệt còn được cải tiến ở mắt lưới bên trong. Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ C này còn có dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu lấy cảm hứng thiết kế từ các chòm sao. Đây là điểm nhấn đặc trưng của mọi mẫu xe Kia đời mới hiện đang bán trên thị trường. Không có gì bất ngờ khi khu vực bên sườn của Kia Sportage 2025 được giữ nguyên thiết kế, trừ vành la-zăng. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành 17 - 19 inch. Thay đổi còn lại của Kia Sportage 2025 nằm ở cản trước và cản sau. Trong đó, cản trước được tích hợp đèn sương mù mới. Ở bản X-Line, mẫu SUV cỡ C này đương nhiên sở hữu lưới tản nhiệt, vành la-zăng 19 inch, cản trước và cản sau thể thao hơn. Bước vào bên trong Kia Sportage 2025, người dùng sẽ bắt gặp một số trang bị mới. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa được thiết kế trải dài trên mặt táp-lô, tạo cảm giác rộng rãi cho nội thất. Vô lăng của xe được đổi sang loại 2 chấu vát đáy mới, tích hợp các phím chức năng. Ngoài ra, vô lăng còn có tính năng sưởi và cảm biến lực nắm nhằm cảnh báo khi người lái buông tay. Những trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, khóa kỹ thuật số Kia Digital Key 2, máy quét vân tay để nhận dạng người lái và màn hình thông tin giải trí có tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi. Bản thấp của Kia Sportage 2025 dùng nội thất bọc da thông thường. Trong khi đó, phiên bản X-Line được trang bị nội thất bọc da pha da lộn màu đen. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ C này ở thị trường Hàn Quốc là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm như cũ. Tuy nhiên, động cơ này giờ đây lại kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới thay cho loại tự động ly hợp kép 7 cấp cũ. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L như trên và mô-tơ điện mạnh hơn trước với công suất tối đa 47,7 kW (khoảng 65 mã lực). Phiên bản hybrid có thêm hệ thống phanh tái sinh năng lượng thông minh và chế độ lái khi trên xe có trẻ sơ sinh. Cuối cùng là động cơ chạy bằng nhiên liệu hóa lỏng LPi với 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Riêng động cơ diesel đã bị cắt khỏi phiên bản 2025 của Kia Sportage. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của động cơ xăng là 12,3 km/lít (khoảng 8,13 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ LPi là 9,2 km/lít (10,8 lít/100 km). Động cơ hybrid tiết kiệm xăng nhất với mức trung bình 16,3 km/lít (6,13 lít/100 km). Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera hành trình tích hợp sẵn trên xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, gương chiếu hậu tự động chỉnh khi lùi, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2, hỗ trợ bám làn đường LFA 2 Hỗ trợ tránh va chạm phía trước nâng cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm. Tại thị trường Hàn Quốc, mức giá xe Kia Sportage 2025 dao động từ 28,36 - 47,05 triệu Won (khoảng 533 - 885 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV Kia Sportage 2025 mới.

