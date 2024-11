Nga dùng chiến thuật “3 vây, 1 chặn”, thu hẹp “miệng túi” ở Kurakhove

Quân đội Nga đã tiến vào làng Dalneye, nằm ở phía nam, cách thành phố Kurakhove 5 km. Kênh “Phóng viên quân sự của Mùa xuân Nga” viết rằng, vì bước đột phá táo bạo này của quân Nga, quân Ukraine nhận thấy mình bị bao vây tại các ngôi làng, nằm trong tuyến phòng thủ dọc sông Sukhie Yaly. Trang Topwar của Nga thì cho biết: “Có thông tin về việc quân Ukraine rút lui khỏi một số ngôi làng phía nam thành phố, sau khi kẻ thù mất Dalnye, một thành trì lớn giữa Kurakhove và Uspenivka. Trên thực tế, nếu nhìn vào bản đồ chiến sự, có thể thấy quân Nga không cần tấn công Kurakhove; mà chỉ cần mở rộng đầu cầu quanh làng Dalneye là đủ”. Tuy nhiên có vẻ như những dự báo như vậy là quá lạc quan. Theo kênh DeepState của Ukraine, lực lượng đồn trú của Ukraine ở Kurakhove đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Đặc biệt, quân Ukraine đã thực hiện hàng loạt pha phản công ở khu vực Trường số 3, dù họ đang ở thế bất lợi. DeepState vào chiều ngày 12/11 viết: “Đã nảy sinh một tình huống khi quân Nga đột phá sâu vào tuyến phòng ngự trong thành phố, nhưng không có xác nhận nào cho thấy, họ đã kiểm soát phần phía đông của thành phố. Mục đích của những hành động như vậy là nhằm giành được chỗ đứng và buộc quân ta phải rút qua khe Dolgaya, nơi là ranh giới tự nhiên, ngăn cách phần phía đông thành phố với khu vực đô thị”. Cuộc giao tranh ở đây dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tuần. Trong khi đó, sáng ngày 13/11, blogger quân sự Yury Podolyaka của Nga cho biết, quân Ukraine vẫn đang rút lui về phía sau và đang chờ đợi cuộc tấn công của quân Nga vào trung tâm thành phố, nơi quân Ukraine đã xây dựng các trận địa phòng thủ vững chắc. Còn truyền thông phương Tây đang cố gắng hạ thấp quy mô cuộc rút lui của Ukraine khỏi Kurakhove. Theo nhà phân tích quân sự Julin Repke từ tờ Bild của Đức cho biết, quân Nga có thể đã chiếm tới 15% diện tích thành phố. Julin Repke cũng thừa nhận rằng, do cuộc đột phá của Nga vào làng Dalnye, tình hình của quân Ukraine ở thành phố Kurakhove đã trở nên tồi tệ hơn nhiều. Theo Julin Repke, Quân đội Nga còn khoảng 2km nữa là tiếp cận trục đường O-0510, chạy qua Uspenovka (hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine) tới thành phố Kurakhovo, nơi vẫn còn có thể sử dụng để tiếp tế cho quân Ukraine ở Kurakhove. Nhưng dọc theo tuyến phòng thủ ở sông Sukhi Yaly, 7 tiểu đoàn quân Ukraine đã bị bao vây. Kênh Muchnoy đã yêu cầu Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 Mikolaiv rút lui khẩn cấp khỏi 5 ngôi làng dọc sông Sukhi Yaly, nhưng có vẻ như đã quá muộn để các đơn vị trên rút lui, khi một đơn vị của Lữ đoàn 79 đã đầu hàng toàn bộ, sau khi phải hứng chịu các trận pháo kích “làm mềm” của Cụm quân Vostok. Các chỉ huy Ukraine lo ngại hiệu ứng domino có thể xảy ra và giải thích rằng, việc phá hủy đập Ternovskaya là một nỗ lực của Ukraine, nhằm ngăn chặn Cụm quân Trung tâm của Nga hợp vây với Cụm Vostok. Tuy nhiên, người Nga vẫn còn quá sớm để ăn mừng chiến thắng, khi quân Ukraine ở Kurakhove đang quyết tâm “tử thủ”. Theo nhà quan sát quân sự Boris Rozhin, ở trung tâm thành phố Kurakhove, quân Ukraine đã tạo ra một “ổ kiến”; đó là một mạng lưới đường đi ngầm rộng khắp. Ông giải thích rằng, “những đường hầm này kết nối 12 cơ sở hạ tầng đô thị và tạo ra một hệ thống hậu cần bền vững, rất khó khăn cho quân Nga khi tiến công”. Một người trong giới truyền thông từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine mô tả, do việc Quân đội Ukraine phá đập nước Ternovskaya, nên nước đã tràn vào khu vực đường Pobediteley và Mechnikov. Đồng thời nước cũng tràn vào các tầng hầm của các tòa nhà cao tầng và nhà riêng trong thành phố. Hiện các lực lượng chính của quân Ukraine ở Kurakhove đóng quân tại nhà máy nhiệt điện, nhưng Không quân Nga vẫn chưa ném bom nhiều vào nhà máy này. Vì vậy, một “Chasov Yar” khác chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Kurakhove. Trong khi đó, Cụm quân Trung tâm của Nga đã hoàn thành chiếm làng Voznesenka phía bắc và cách thành phố Kurakhove 6 km. Hiện Quân đội Nga đang dồn lực lượng để dứt điểm làng Sontsivka. Việc quân Nga chiếm được Voznesenka, giúp họ có thể căn chỉnh hai bên sườn và tăng tốc tiến hành bao vây Kurakhove. Ngoài ra, tại khu vực làng Voznesenka, còn có một bãi đất thải của mỏ Kurakhovskaya, với độ cao tới 250m, cao hơn bờ phía nam của hồ chứa nước Kurakhovsky hơn 100m. Tức là ở khu vực điểm cao này, người Nga nhìn thấy mọi thứ diễn ra trên đường phố Kurakhove. Các chuyên gia quân sự tin rằng, Quân đội Nga sẽ không tấn công trực diện vào Kurakhove, mặc dù giao tranh đã diễn ra ở phía đông thành phố. Thay vào đó, quân Nga sẽ tiếp tục đóng vòng vây từ phía bắc và phía nam, tiến về phía Kurakhove. Với chiến thuật “3 vây + 1 chặn (tổ chức bao vây 3 mặt và chặn đường tiếp vận cho lực lượng trong vòng vây”, quân Nga sẽ ép các đơn vị Ukraine đồn trú ở khu vực Kurakhovsky phải khẩn trương rút lui, khi quân Nga ngày càng thu hẹp “miệng túi”. Đồng thời, chính người Ukraine cũng tự chuốc thêm rắc rối, khi họ cho nổ con đập Ternovskaya trên sông Volchya, gần làng Starye Terny ở bờ tây hồ chứa Kurakhovsky. Trong trường hợp phải rút lui, giờ đây họ sẽ phải vượt qua những vùng ngập lụt, rất có thể là phải đi bộ và bỏ lại toàn bộ vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, quân Nga sau khi chiếm khu vực phía bắc hồ chứa, còn có lợi thế về chiều cao do các bãi đất thải của quá trình khai mỏ và tuyển quặng. Kurakhove và các khu vực phòng thủ lân cận hiện do quân Ukraine kiểm soát đều nằm trong thung lũng, còn các vị trí của Nga cao hơn 100m. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory, Ukrinform).

Quân đội Nga đã tiến vào làng Dalneye, nằm ở phía nam, cách thành phố Kurakhove 5 km. Kênh “Phóng viên quân sự của Mùa xuân Nga” viết rằng, vì bước đột phá táo bạo này của quân Nga, quân Ukraine nhận thấy mình bị bao vây tại các ngôi làng, nằm trong tuyến phòng thủ dọc sông Sukhie Yaly. Trang Topwar của Nga thì cho biết: “Có thông tin về việc quân Ukraine rút lui khỏi một số ngôi làng phía nam thành phố, sau khi kẻ thù mất Dalnye, một thành trì lớn giữa Kurakhove và Uspenivka. Trên thực tế, nếu nhìn vào bản đồ chiến sự, có thể thấy quân Nga không cần tấn công Kurakhove; mà chỉ cần mở rộng đầu cầu quanh làng Dalneye là đủ”. Tuy nhiên có vẻ như những dự báo như vậy là quá lạc quan. Theo kênh DeepState của Ukraine, lực lượng đồn trú của Ukraine ở Kurakhove đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Đặc biệt, quân Ukraine đã thực hiện hàng loạt pha phản công ở khu vực Trường số 3, dù họ đang ở thế bất lợi. DeepState vào chiều ngày 12/11 viết: “Đã nảy sinh một tình huống khi quân Nga đột phá sâu vào tuyến phòng ngự trong thành phố, nhưng không có xác nhận nào cho thấy, họ đã kiểm soát phần phía đông của thành phố. Mục đích của những hành động như vậy là nhằm giành được chỗ đứng và buộc quân ta phải rút qua khe Dolgaya, nơi là ranh giới tự nhiên, ngăn cách phần phía đông thành phố với khu vực đô thị”. Cuộc giao tranh ở đây dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tuần. Trong khi đó, sáng ngày 13/11, blogger quân sự Yury Podolyaka của Nga cho biết, quân Ukraine vẫn đang rút lui về phía sau và đang chờ đợi cuộc tấn công của quân Nga vào trung tâm thành phố, nơi quân Ukraine đã xây dựng các trận địa phòng thủ vững chắc. Còn truyền thông phương Tây đang cố gắng hạ thấp quy mô cuộc rút lui của Ukraine khỏi Kurakhove. Theo nhà phân tích quân sự Julin Repke từ tờ Bild của Đức cho biết, quân Nga có thể đã chiếm tới 15% diện tích thành phố. Julin Repke cũng thừa nhận rằng, do cuộc đột phá của Nga vào làng Dalnye, tình hình của quân Ukraine ở thành phố Kurakhove đã trở nên tồi tệ hơn nhiều. Theo Julin Repke, Quân đội Nga còn khoảng 2km nữa là tiếp cận trục đường O-0510, chạy qua Uspenovka (hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine) tới thành phố Kurakhovo, nơi vẫn còn có thể sử dụng để tiếp tế cho quân Ukraine ở Kurakhove. Nhưng dọc theo tuyến phòng thủ ở sông Sukhi Yaly, 7 tiểu đoàn quân Ukraine đã bị bao vây. Kênh Muchnoy đã yêu cầu Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 Mikolaiv rút lui khẩn cấp khỏi 5 ngôi làng dọc sông Sukhi Yaly, nhưng có vẻ như đã quá muộn để các đơn vị trên rút lui, khi một đơn vị của Lữ đoàn 79 đã đầu hàng toàn bộ, sau khi phải hứng chịu các trận pháo kích “làm mềm” của Cụm quân Vostok. Các chỉ huy Ukraine lo ngại hiệu ứng domino có thể xảy ra và giải thích rằng, việc phá hủy đập Ternovskaya là một nỗ lực của Ukraine, nhằm ngăn chặn Cụm quân Trung tâm của Nga hợp vây với Cụm Vostok. Tuy nhiên, người Nga vẫn còn quá sớm để ăn mừng chiến thắng, khi quân Ukraine ở Kurakhove đang quyết tâm “tử thủ”. Theo nhà quan sát quân sự Boris Rozhin, ở trung tâm thành phố Kurakhove, quân Ukraine đã tạo ra một “ổ kiến”; đó là một mạng lưới đường đi ngầm rộng khắp. Ông giải thích rằng, “những đường hầm này kết nối 12 cơ sở hạ tầng đô thị và tạo ra một hệ thống hậu cần bền vững, rất khó khăn cho quân Nga khi tiến công”. Một người trong giới truyền thông từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine mô tả, do việc Quân đội Ukraine phá đập nước Ternovskaya, nên nước đã tràn vào khu vực đường Pobediteley và Mechnikov. Đồng thời nước cũng tràn vào các tầng hầm của các tòa nhà cao tầng và nhà riêng trong thành phố. Hiện các lực lượng chính của quân Ukraine ở Kurakhove đóng quân tại nhà máy nhiệt điện, nhưng Không quân Nga vẫn chưa ném bom nhiều vào nhà máy này. Vì vậy, một “Chasov Yar” khác chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Kurakhove. Trong khi đó, Cụm quân Trung tâm của Nga đã hoàn thành chiếm làng Voznesenka phía bắc và cách thành phố Kurakhove 6 km. Hiện Quân đội Nga đang dồn lực lượng để dứt điểm làng Sontsivka. Việc quân Nga chiếm được Voznesenka, giúp họ có thể căn chỉnh hai bên sườn và tăng tốc tiến hành bao vây Kurakhove. Ngoài ra, tại khu vực làng Voznesenka, còn có một bãi đất thải của mỏ Kurakhovskaya, với độ cao tới 250m, cao hơn bờ phía nam của hồ chứa nước Kurakhovsky hơn 100m. Tức là ở khu vực điểm cao này, người Nga nhìn thấy mọi thứ diễn ra trên đường phố Kurakhove. Các chuyên gia quân sự tin rằng, Quân đội Nga sẽ không tấn công trực diện vào Kurakhove, mặc dù giao tranh đã diễn ra ở phía đông thành phố. Thay vào đó, quân Nga sẽ tiếp tục đóng vòng vây từ phía bắc và phía nam, tiến về phía Kurakhove. Với chiến thuật “3 vây + 1 chặn (tổ chức bao vây 3 mặt và chặn đường tiếp vận cho lực lượng trong vòng vây”, quân Nga sẽ ép các đơn vị Ukraine đồn trú ở khu vực Kurakhovsky phải khẩn trương rút lui, khi quân Nga ngày càng thu hẹp “miệng túi”. Đồng thời, chính người Ukraine cũng tự chuốc thêm rắc rối, khi họ cho nổ con đập Ternovskaya trên sông Volchya, gần làng Starye Terny ở bờ tây hồ chứa Kurakhovsky. Trong trường hợp phải rút lui, giờ đây họ sẽ phải vượt qua những vùng ngập lụt, rất có thể là phải đi bộ và bỏ lại toàn bộ vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, quân Nga sau khi chiếm khu vực phía bắc hồ chứa, còn có lợi thế về chiều cao do các bãi đất thải của quá trình khai mỏ và tuyển quặng. Kurakhove và các khu vực phòng thủ lân cận hiện do quân Ukraine kiểm soát đều nằm trong thung lũng, còn các vị trí của Nga cao hơn 100m. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory, Ukrinform).